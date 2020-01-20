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  4. Son dakika: Ceren Özdemir davasında karar!

Son dakika: Ceren Özdemir davasında karar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 11:37 | Son Güncelleme

Ordu'da, balerin Ceren Özdemir’i bıçaklayarak öldüren, yakalandığı anda da 2 polis memurunu bıçaklayarak yaralayan katil zanlısı Özgür Arduç hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.Mahkemede, sanık Özgür Arduç'un cezai ehliyetiyle ilgili Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin hazırlanan heyet raporu okunarak dava dosyasına eklendi.Rapora tepki gösteren Arduç "Gözünüzün önünde soyunurum görürsünüz akıl sağlığımın olup olmadığını" dedi.

Son dakika: Ceren Özdemir davasında karar!

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

KARAR DURUŞMA SALONUNDA ALKIŞLANDI

Sanık Özgür Arduç, 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin cezada indirime gitmediği karar, duruşma salonunda alkışlandı.

Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Ceren Özdemir'in annesi Güfer, babası Yılmaz ve ablası Gizem Özdemir de duruşmada hazır bulundu. Yoklama alınmasıyla başlayan duruşmada, hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen ve ceza indirimi uygulanmaması talep edilen katil zanlısı Özgür Arduç ise tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

"DELİ OLMAM İÇİN NE YAPMAM GEREK"

Mahkemede, sanık Özgür Arduç'un cezai ehliyetiyle ilgili Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin hazırlanan heyet raporu okunarak dava dosyasına eklendi. Heyet raporuna ilişkin savunma yapan tutuklu sanık Arduç, akli dengesinin yerinde olmadığını savunarak, "Burada memur olmasa gözünüzün önünde soyunurum görürsünüz akıl sağlığımın olup olmadığını. Raporda 'aklım yerinde' deniyor. Deli olmam için ne yapmam gerek. Hangi doktor raporu vermiş? Ruh ve Sinir Hastanesi'ne gittim, doktor beni anlamadı, ben de onu anlamadım. Akıl sağlığım yerinde değil, yeniden rapor aldırmak istiyorum. Madem rapor vermiyorsunuz, beni hastanede yatırın" dedi.

YENİ RAPOR TALEBİNE RET

Sanık Arduç'un yeniden akıl sağlığı raporu hazırlanmasını talebini mahkeme heyeti, oy birliği ile reddedip, mevcut akıl sağlığına ilişkin raporu kabul etti.

'EN AĞIR CEZAYI ALMASINI TALEP EDİYORUZ'

Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, "Sanığın bu kadar mahkemeden talepte bulunması normal değil" derken, Anne Güfer ve kızı Gizem Özdemir de, "Sanık kaçmaya çalışıyor akıl sağlığı ile ilgili talebini reddediyorum. Onun en ağır cezayı almasını talep ediyorum" diye konuştu.

'BIÇAK GÖREVİNİ YAPTI' SORUSUNA YANIT VERMEDİ

Duruşmada Özdemir ailesinin avukatları, sanığın daha önceki polis sorgusunda 'bıçak görevini yaptı' ifadesini sordu. Sanık Özgür Arduç bu soruya, "Siz beni dinlemiyorsunuz, ben sizi niye dinleyeyim" yanıtını verdi. Sanık ayrıca avukatların, "Sakal tıraşı, hamam ve otel parasını nerden buldun" sorusunu da yanıtsız bıraktı.

KADIN PLATFORMLARINDAN TEPKİ

Ceren Özdemir cinayeti davasının görüldüğü Ordu Adliyesi önünde toplanan Ordu Kadın Platformu, Kadın Savunma Ağı ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, açıklamalarda bulundu. Ordu Kadın Platformu adına konuşan Meryem Külcü, cinayetin sorumluluğunun tek başına katil zanlısına yüklenmesinin yeterli olmadığını belirterek, "Gerekli önlemler alınmış olsaydı Ceren, bugün yanımızda olacaktı. Bu suçun sorumluluğunu tek başına azılı bir suçluya yüklemek yeterli değildir. Azılı suçluyu açık cezaevine çıkaran, onun açık cezaevinden kaçmasını engellemeye yönelik hiçbir tedbir almayan ve firar olayını kamuoyuna duyurmayan kurum ve görevlilerin de soruşturulmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz. Bu bağlamda tek başına katile lanetler yağdırmanın yeterli olmayacağını, ceza infaz rejiminin ve ilgili kurum görevlilerinin sorumluluklarının mutlaka tartışılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

'ADALET SAĞLANANA KADAR DAVALARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Aşkın Koç ise "Kadınlar her gün evlerine giderken, hayatlarına dair kararlar almak için boşanmak için çalışmak için kendi kararlarını almak için yaşamak için mücadele ederken, erkekler tarafından öldürülüyorlar. Kadınlar öldürülmeye devam edilirken, koruma kanunlarının uygulanması için mücadele veriyoruz. Bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Mücadelenin peşindeyiz. Ceren Özdemir için tüm kadınlar için adalet sağlanana kadar adliye önlerinde davaların takipçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kadın Savunma Ağı Temsilcisi Damla Kenanoğlu da "Bugün kadınlar ne giydikleri yüzünden yürüyüşlerinden, kıyafetlerinden tutun da sırf yolda tanımadığı birisi canı birini öldürmek istiyor, diye öldürülüyorlar" dedi. (DHA)

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