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Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç için istenen ceza belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 14:30 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ordu'da 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir'i öldüren katil Özgür Arduç hakkında bir kez ağırlaştırılmış, iki kez de müebbet hapis cezası istendi.

Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç için istenen ceza belli oldu

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3. Sınıf Öğrencisi Ceren Özdemir'i evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklayarak öldüren ve yakalandığı sırada, kendisini yakalayan iki polis memurunu da bıçakla yaralayan şüpheli Özgür Arduç hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

İddianamede, "Canavarca Hisle Kasten Öldürme" ve "Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürmeye Teşebbüs (iki kez)" suçlarından Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iki ayrı iddianame ile kamu davaları açılmış, düzenlenen iddianamelerde şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması talep edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ceren Özdemir özgür arduç

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
İdam idam tek çözüm yağlı kurgan
idam istiyoruz müebbet değil anlayın artik
bunlara idam gelmeli
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