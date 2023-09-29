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  4. Son dakika | Çetelere göz açtırılmıyor! Bakan Yerlikaya bir günde iki gelişmeyi duyurdu: Sibergöz Operasyonu'nda elebaşı da yakalandı

Son dakika | Çetelere göz açtırılmıyor! Bakan Yerlikaya bir günde iki gelişmeyi duyurdu: Sibergöz Operasyonu'nda elebaşı da yakalandı

29.09.2023 15:23 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Bakan Yerlikaya bugün bir suç örgütünün daha elebaşıyla çökertildiğini duyurdu! Sibergöz Operasyonu'nda 45 şüpheli yakalandı.

Son dakika | Çetelere göz açtırılmıyor! Bakan Yerlikaya bir günde iki gelişmeyi duyurdu: Sibergöz Operasyonu'nda elebaşı da yakalandı

Son dakika haberi: Sabah saatlerinde 'Şahinler' adıyla bilinen çeteye yönelik operasyonu duyuran Bakan Yerlikaya'dan bir operasyon açıklaması daha geldi.

'Şahinler' böyle çökertildi! Elebaşları da yakalandı 'Şahinler' böyle çökertildi! Elebaşları da yakalandı

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medyadan duyurduğu gelişmede "Siber suçlarla mücadele kapsamında İstanbul merkezli 10 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik 'Sibergöz operasyonu' gerçekleştirildi. Operasyonda örgüt elebaşı dahil 45 şahıs yakalandı, 22 paravan şirket tespit edildi." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
çete

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