Son dakika| CHP'den olağanüstü kurultay kararı! Tarih belli oldu

Son dakika haberi: CHP'de tüzük ve program değişikliği için 6-9 Eylül tarihlerinde olağanüstü kurultay gerçekleştirilecek.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığının 15. Olağan Kurultayı ATO Congresium'da başladı. Genel Başkan Yardımcısı ve mevcut Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın selamlama konuşmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Gündem maddelerinin oylanmasıyla devam eden kurultayda, divan başkanlığına oy birliğiyle CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen seçildi.

ÖZGÜR ÖZEL'E PROTESTO

Divan başkanlığı seçiminin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşmak için kürsüye çıktı. Bu sırada, Çiğli Belediyesi tarafından işten çıkarıldığını iddia eden bir grup işçi, 'Dik duran kadınlara hepinizi alıştıracağız' yazılı bir pankart açıp, 'İşimizi geri istiyoruz' ve 'İşçiden tasarruf olmaz' sloganlarıyla işten çıkarılmalarını protesto etti.

"BULA BULA BU ÖRGÜTÜN TOPLANTISINI MI BULDUNUZ PROVOKE ETMEK İÇİN?"

Bunun üzerine işçilere seslenen Özel, "Arkadaşlar, kadın kongresini lütfen başka amaçlara alet etmeyin, çok rica ediyorum. Kadın Kolları Kongresi, Kadın Kolları Kongresi’dir. Burada uzunca bir emeğin karşılığını almak için toplanmış Cumhuriyet Halk Partisi kadın örgütü varken onların sesine başka bir ses karıştırmam. Doğru değil bu. Güvenlik arkadaşlar, arkadaşlara yardımcı olun. Kadın Kolları Kongresi’nin bu kapsamda devam etmesine katkı sağlayın. Çok rica edeceğim arkadaşlar, bu yapılan doğru değil. Ben sizi her ortamda dinliyorum, kapının önünde yine dinlerim ama burası Kadın Kolları Kongresi. Burayı buraya bırakacaksınız. Buraya kadınlara bırakacaksınız. Burayı erkeklere provoke ettirmem. Ne diyeceksiniz kapının önünde bana söylersiniz. Defalarca görüştüm. Erkek arkadaşları dışarı alın. Bula bula bu örgütün, bu kadar emeğinin taçlandırılacağı bu toplantıyı mı buldunuz provoke etmek için" ifadelerini kullandı. Özel'in sözlerinin ardından 20 kişilik grup güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.

Bu sırada salondan bulunan delegeler de "dışarı" sloganları atarak, eylemcilere tepki gösterdi.

Eylemciler, Özel'in talebiyle salondan çıkartıldı. Ardından konuşmasını sürdüren Özel, 47 yıl sonra Türkiye'nin dört bir yanında verdikleri emeklerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini birinci parti yapmanın gururunu ve onurunu yaşadıklarını ifade etti.

"EŞİT TEMSİLİ BU PARTİYE DE BU ÜLKEYE DE BİZ GETİRECEĞİZ"

Özel, 4-9 Eylül'de yapılacak tüzük kurultayında partilerinin iktidar programını konuşacaklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Ortaya çıkacak program, bu devleti nasıl yöneteceğimizi tarif edecek. Umudum o dur ki, CHP'nin oklarının en ortasındaki devletçilik okunu, program kurultayına katacağımız çevreci, doğa dostu, sürdürülebilir kalkınmaya inanan projeler ve kadın erkek eşitliğine yönelik net tutumumuzla bu devleti nasıl yöneteceğimizi söylerken, devletçilik okunun yarısını yeşile yarısını mora boyayacağız. Eşit temsili bu partiye de bu ülkeye de biz getireceğiz."

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadının siyasetteki alanının genişletilmesi için çalıştıklarını vurgulayan Özel, CHP'li kadın belediye başkanı sayısını arttırdıklarını belirtti.

Özel, şöyle devam etti: "Bundan sonra özellikle tüzüğümüzde yazmamasına rağmen kadın kotası yüzde 33. 20 kişi belirleyeceğiz 6'sı kadın. Böyle bir şeyin tüzüğün niyetine aykırı olduğunu, tüzüğün arkasından dolanmak olduğunu ve eğer her üç adaydan biri kadın olacaksa bunun ilk üç adaydan biri, ikinci üç adaydan biri, üçüncü üç adaydan biri olacak şekilde pencere yöntemiyle uygulanmasını merkez yönetim kurulunda karara bağladık. Şimdi bunu açık ve net biçimde Türkiye'ye yazacağız. Şu kadarını söylemem gerekir bugün burada CHP'in Kadın Kollarının kurultayını yapıyoruz. Biz madem ki eşit temsil demişiz, madem ki bunun kanun teklifini imzalamış, vermişiz, o zaman kendi iktidar alanlarımızdan başlayarak eşit temsili sağlamalıyız."

Mevcut kabinenin 17 bakan ve 1 cumhurbaşkanı yardımcısından oluştuğunu, bunların içinde sadece 1 bakanın kadın ve o bakanın da kadından ve aileden sorumlu olduğunu belirten Özel, buna karşın kendilerinin gölge kabinesinde ise 9 kadının bakanın yer aldığına dikkati çekti.

Türkiye'deki bütün kadınları CHP'ye davet eden Özel, kadınların siyasal süreçlerde etkin rol almasını sağlamanın kendileri için vazgeçilemez bir hedef olduğunu anlattı.

Özel, "Ben şuna inanıyorum ki eşit temsili yarınlara bırakmadan, bugünden en makul kademeli geçişi sağlayarak bir ya da iki seçim içinde önce yüzde 40 sonra yüzde 50'yle CHP milletvekili sayısının yarısını da belediye başkanlarının yarısını da kadın yapacağız. Buna var mısınız?" dedi.

Kadınların siyasal süreçlerde etkin rol almalarını sağlamanın sosyal demokrat siyasetin en temel, kendilerinin ise vazgeçilmez hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Özel, şöyle konuştu:

"Bu sebeple önümüzdeki ay tüzük kurultayında halen partimizde yüzde 33 olan cinsiyet kotasını kademeli olarak yüzde 50'ye çıkarma konusundaki irademizi vurgulamak, bu salonun iradesini tüzük kurultayına taşımanın da bu salondan seçilecek kadın kolları başkanı ve yönetiminin asli görevi olacağını, buna saygı duyacağımızı ifade etmek isterim."