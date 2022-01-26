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  4. Son dakika: CHP'den AK Parti'ye yanıt! "Onların milletimize vermesi gereken çok hesap var"

Son dakika: CHP'den AK Parti'ye yanıt! "Onların milletimize vermesi gereken çok hesap var"

26.01.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Sözcüsü Faik Öztrak yaptığı basın açıklamasında, ''Bizim AK Parti’den alacağımız kriz yönetimi dersi yoktur. Ama onların milletimize vermesi gereken çok hesap vardır.'' dedi. Öztrak ayrıca AK Parti Sözcüsü Çelik için de, "Cin olmadan adam çarpmayı bıraksın" ifadelerini kullandı.

Son dakika: CHP'den AK Parti'ye yanıt! "Onların milletimize vermesi gereken çok hesap var"

Son dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından sonra kameralar karşısına geçerek gündemle ilgili konulara yanıt verdi. AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bu kriz döneminde, yüz binlerce İstanbullu perişan olmuşken bir belediye başkanının saatlerini restoranda geçirmesi tabii ki kriz yönetimi açısından zaaf oluşturur, siyasi bir tartışmanın sebebi olur." ifadelerini kullanmıştı. Öztrak bu sözlere, "Bizim AK Parti’den alacağımız kriz yönetimi dersi yoktur. Ama onların milletimize vermesi gereken çok hesap vardır." karşılığını verdi.

Öztrak'ın açıklamalarından satır başları:

Büyükelçi ile yenen bir yemek üzerine İBB Başkanı linç etmeye kalkıyor. AKP Sözcüsü cin olmadan adam çarpmayı bıraksın. İstanbullu bunların ne olduğunu biliyor. Ülkeyi sel götürdü, dere kenarına ev yapmışlar diye milleti suçladılar. Bunları geçeceksiniz. Bizim sizlerden alacağımız kriz yönetimi dersi yok. Şu an organize sanayi bölgelerinde elektriği kestiniz. Ortada çok büyük bir yönetim krizi var. Cumhuriyet tarihimizde ilk kez karşılaşıyoruz. AKP Sözcüsü bununla ilgili tek kelime etmiyor.

Bugün kusur sanayicinin mi? Senin kusurun. AKP Sözcüsü'nin ağzından bunlarla ilgili tek bir söz duydunuz mu? Belediyelerimizle uğraşmaktan ülkemizin sorunları ile uğraşamıyorlar. AKP Sözcüsü bir de 15 Temmuz üzerinden Genel Başkanımıza laf yetiştirmeye kalkmış. Genel başkanlarını tatildeyken; başbakanları tünellerle beklerken, demokrasiye sahip çıkın talimatı verin genel başkanımıza laf söylüyor.

Bizim AK Parti’den alacağımız kriz yönetimi dersi yoktur. Ama onların milletimize vermesi gereken çok hesap vardır.

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Faik Öztrak Ömer Çelik AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi CHP

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