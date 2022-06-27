Son dakika: CHP'den Aykut Erdoğdu ile ilgili ilk açıklama! Ses kayıtları sosyal medyayı sallamıştı

Son dakika haberi: CHP'li Aykut Erdoğdu'nun eski eşine ait olduğu öne sürülen "Özge" adlı sosyal medya hesabından paylaşılan ses kayıtlarının ardından siyasette önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

"BENİ İLİŞKİSİ OLMADIĞINA İKNA ETMEYE ÇALIŞIRKEN..."

Aykut Erdoğdu'nun Özge Erdoğdu'ya ait olduğu belirtilen hesap, Erdoğdu'nun yeni eşi Tuba Torun ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalıştığı telefon görüşmesine ilişkin bir kayıt paylaşarak şu notu düşmüştü:

“Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu’nun Tuba Torun la ilişkisini öğrendikten hemen sonra… Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, ‘50 kişi ile yatmış’ dedi. Daha sonra 50 kişi ile yattı dediği Tuba Torun ile evlendi!”

AYKUT ERDOĞDU, EŞİ TUBA'DAN ÖZÜR DİLEDİ

Aykut Erdoğdu, eski eşinin açıklamalarının ardından sabah 03.23’te Twitter’dan eşi Tuba Torun'un hastaneye kaldırıldığını açıkladı ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olan eşi Tuba Torun’dan, “yaşattıkları için” özür diledi.

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA! "EN DOĞRU KARARI VERECEKTİR"

Konuyla ilgili yaşanan gelişmelere son olarak CHP'den gelen açıklama eklendi. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Aykut Erdoğdu'yla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz'.



