Son dakika CHP'den Libya tezkeresi kararı: 'Hayır' diyeceğiz

Ankara'da Libya tezkeresi trafiği yaşanıyor... Sabah saatlerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'ye gelmesi beklenen Libya tezkeresi konusunda bilgi vermek için CHP Genel Merkezi'ne geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşen Çavuşoğlu, daha sonra İYİ Parti Genel Merkezi'ne geçti.

Çavuşoğlu'nun ziyaretinin ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tezkereye 'hayır' diyeceklerini duyurdu.

Özkoç, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Dışişleri Bakanı Sn. Mevlüt Çavuşoğlu bugün CHP Genel Merkezinde Libya konusunda partimizi bilgilendirdi. Libya’da, Suriye’deki gibi Müslüman kanı akmaması ve ikinci bir göç dalgasının olmaması için diplomasinin kullanılması ve Libya iç savaşında tarafsız kalınmasından yanayız.

CHP Grubu olarak Libya Tezkeresine “HAYIR” diyeceğiz."

MHP 'EVET' DİYECEK

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise 49 milletvekiliyle tezkereye 'Evet' diyeceklerini açıklamıştı.



