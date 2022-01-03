SON DAKİKA | CHP'den Milli Eğitim Bakanlığının kapısının zincir vurularak kilitlenmesiyle ilgili açıklama! İddialar gündem yaratmıştı...

Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KPSS'deki mülakat sonuçlarına yönelik gelen eleştirilerle ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'le görüşmek istemiş, randevu talebine yanıt gelmediğini belirten CHP lideri 30 Aralık'ta Milli Eğitim Bakanlığına gitmişti.

KİLİT TAKILMASINI KILIÇDAROĞLU'NUN KORUMASI MI TALEP ETTİ?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bakanlıktan içeri alınmazken kapıdaki zincir ve kilit uzun süre konuşulmuştu. Bugün ise Hüriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi tarafından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Selvi, kapının kilitlenmesini Kılıçdaroğlu’nun korumasının talep ettiğini belirtti. Selvi, elinde de belge olduğunu savundu.

CHP'DEN ÇOK SERT AÇIKLAMA

Selvi'nin iddiaları gündem yaratırken, CHP'den çok sert yanıt geldi.

Sosyal medya üzerinden CHP'nin resmi kurumsal hesabından yapılan açıklamada söz konusu iddiaların hayal ürünü olduğu savunulurken, "Belgeyi derhal milletimizle paylaşmaya davet ediyoruz" denildi.

İşte CHP'nin yaptığı o açıklama;



