Son dakika: CHP’den Muharrem İnce ve Abdullah Gül açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Faik Öztrak bir basın mensubunun “İlerleyen günlerde Muharrem İnce hakkında bir disiplin süreci başlatılması söz konusu olabilir mi?” sorusuna şu yanıtı verdi: Genel Başkanımızın vermiş olduğu röportajda sözleri son derece açıktır. Benim bu sözleri yorumlamam, eğip bükmem söz konusu değildir. Söylediği söz son derece açıktır. Tavsiyem bu röportajın olduğu bölümün bir kez daha okunmasıdır.

Öztrak, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun röportajında Abdullah Gül’e yönelik de bazı ifadeleri var. Bu ifadelerin ardından partinin eski ve mevcut bazı vekillerinden açıklamalar geldi. Mehmet Ali Çelebi, Haluk Pekşen, Hüsnü Bozkurt hatta Barış Yarkadaş gibi isimlerden açıklamalar geldi. Parti içerisinde bir Abdullah Gül rahatsızlığı mı var?” sorusunu ise şu sözlerle yanıtladı:

"KİMSE SİYASİ RANT DEVŞİRMEYE KALKMASIN"

“Kimse öküzün altında buzağı arayıp da kendilerine siyasi rant devşirmeye kalkmasın. Genel Başkanımızın röportajda söyledikleri çok açık, çok net. Birinci sorunun cevabını ikinci sorunun altına, ikinci sorunun cevabını başka bir sorunun altına alarak yorumlamaya kalkmak abesle iştigaldir. Genel başkanımızın söyledikleri açıktır, merak eden varsa bu röportajı alıp okusun.”



