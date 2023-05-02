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  4. SON DAKİKA: CHP'den seçim öncesi çok konuşulacak iddia! Muharrem Erkek duyurdu: 'İçişleri Bakanlığı içinde yeni bir yapı kuruldu...'

SON DAKİKA: CHP'den seçim öncesi çok konuşulacak iddia! Muharrem Erkek duyurdu: 'İçişleri Bakanlığı içinde yeni bir yapı kuruldu...'

02.05.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 12 gün sonra gerçekleşecek seçimlerle ilgili CHP'den çok çarpıcı bir iddia geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "İçişleri Bakanlığında bir seçim takip sistemi kurulduğunu tespit ettik" dedi. Bakanlığın valiliklere, kaymakamlara talimat gönderdiğini belirten Erkek, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde herhalde ilk kez böyle bir şey yaşanıyor" diye konuştu.

SON DAKİKA: CHP'den seçim öncesi çok konuşulacak iddia! Muharrem Erkek duyurdu: 'İçişleri Bakanlığı içinde yeni bir yapı kuruldu...'

Son dakika haberi: Seçimler yaklaşırken gözler 14 Mayıs akşamı sandıkların kapanmasıyla oyların sayılacağı sürece çevrildi. CHP'li Muharrem Erkek'in "İçişleri Bakanlığı bünyesinde seçim takip sistemi oluşturulduğuna" dair iddiası dikkat çekti.

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"BAKANLIK TÜM VALİLİKLERE YAZI GÖNDERDİ"

Basın toplantısı düzenleyen Muharrem Erkek şunları söyledi:

"Bunu ilk kez bir seçimde yaşıyoruz. İçişleri Bakanlığında paralel bir yapı kurulduğunu tespit ettik. İçişleri Bakanlığı, tüm valiliklere yazdığı yazıyla şunları talep ediyor. Bir seçim takip modülü oluşturmuşlar.

"HIZLI VERİ GİRİŞİ YAPABİLECEKLER SEÇİLECEK"

Tüm valiliklere, kaymakamlara talimat verip diyorlar ki 'Nüfusu 20 bine kadar olan ilçelerde en az 3, 20-100 bin arasında en az 5, 100 bin ve üstü olanlarda ise en az 10 personel görevlendirilecek. Görevlendirilen personelin hızlı veri girişi yapabilecek nitelikte olmasına özen gösterilecek. Bu yapıyla birlikte tüm sandık sonuç tutanakları ve seçim sonuçları takip edilecek.'

"İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY YAŞANIYOR"

İçişleri Bakanlığı bünyesinde seçim takip sistemi oluşturmuşlar. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde herhalde ilk kez böyle bir şey yaşanıyor."

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seçim Muharrem Erkek

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