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  4. SON DAKİKA | CHP duyurdu: İtirazlarımızı yaptık! 'Millet İttifakı aleyhinde farklılık tespit ettik' diyerek rakamları açıkladı

SON DAKİKA | CHP duyurdu: İtirazlarımızı yaptık! 'Millet İttifakı aleyhinde farklılık tespit ettik' diyerek rakamları açıkladı

17.05.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 14 Mayıs'taki seçimlerde sandık sonuçlarıyla ilgili YSK'ya yapılan itirazlarla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Kırmızı alarm verildi" ifadelerini kullandı. Gerekli itirazları YSK'ya yaptıklarını belirten Erkek, Millet İttifakı aleyhinde farklılık, uyuşmazlık tespit ettikleri sandık sayısını açıkladı.

SON DAKİKA | CHP duyurdu: İtirazlarımızı yaptık! 'Millet İttifakı aleyhinde farklılık tespit ettik' diyerek rakamları açıkladı

Son dakika: CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili YSK'ya yapılan itirazlarla ilgili detayları paylaştı. "Kırmızı alarm verildi" ifadelerini kullanan Erkek, itiraz edilen sandık sayısını açıkladı.

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkek'in açıklamaları şöyle;

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"HEPSİNİN İTİRAZLARI YAPILDI"

"Cumhurbaşkanlığı için 201 bin 707 sandıktan; toplam 2 bin 269 sandık tutanağında farklılık tespit ettik. Hepsinin itirazları yapıldı.

Milletvekilliği içinse toplam 4 bin 825 sandıkta Millet İttifakı aleyhinde farklılık, uyuşmazlık tespit ettik. Bunların da itirazları yapıldı.

Genel sonuçları değiştirmeyecek nitelikte de olsa her bir oyu takip ediyoruz. Milletvekilliğinde bazı yerlerde 100, 200 oyla farklılıklar olabilir. Örneğin Maraş'ta 2. milletvekilliğimiz için. İstanbul 3. bölgede milletvekilliğimiz için itirazlar... Yurt dışındaki oylar da tek tek takip edildi.

İstanbul'da cumhurbaşkanlığı için 117, milletvekilliği için 395, toplam 513 sandıkta itirazlar yapıldı.

Önümüzdeki seçim çok daha basit olacak. 14 Mayıs'taki seçimin kazananı olmadı."

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