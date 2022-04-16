SON DAKİKA | CHP elindeki son anket sonuçlarını açıkladı! AK Parti'yle puan farkı…

Son dakika: Siyasi partilerin seçim hazırlıkları hızlandı. Erken seçim kararı alınmazsa Türkiye 2023'te tarihinin en önemli seçimlerinden birini daha yaşayacak. Seçim tarihinin yaklaşmasıyla anket sonuçları da en çok merak edilen konulardan biri oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da elindeki son anket sonuçlarını açıkladı. AK Parti ile CHP arasındaki puan farkı kaç? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'ndan önde mi? İşte merak edilen soruların yanıtları…

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Cumhuriyet Halk Partisi Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı Habertürk'te Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sunduğu Olaylar ve Görüşler programına konuk oldu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Salıcı merak edilen anket sonuçlarını paylaştı.

Salıcı'nın verdiği son anket bilgilerine göre; CHP yüzde 28 ila yüzde 30 bandında yer alıyor. AK Parti'nin CHP'den 2 puan farkla önde olduğunu belirten Salıcı, "Biz yüzde 28 çıktığımızda onlar yüzde 30, biz 29 çıktığımızda onlar 31 oluyor." ifadelerini kullandı.

İTTİFAKLARDA DURUM FARKLI

CHP'li Salıcı, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin yer aldığı Millet İttifakı'nın, AK Parti ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı'ndan 1 ila 3 puan önde olduğunu belirtti.

ANKET SONUÇLARI NEYE GÖRE BELİRLENDİ?

CHP'li Salıcı elindeki son anketi açıklarken, "Biz 1 aylık anket sonuçlarının ortalamasını aldık. Bunun içinde AK Parti'nin yaptırdığı anket de var, bir medya kuruluşunun yaptırdığı anket de var. Biz hepsinin ortalamasını aldık. Bu da size bir sonuç veriyor." ifadelerini kullandı.

