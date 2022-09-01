Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gündeme dair önemli açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enver Aysever'in sunduğu, TELE 1'de yayınlanan Ayrıntılar programına konuk oldu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI KONUSU

Cumhurbaşkanı adayımızı 6 lider bir araya gelerek belirleyeceğiz. Bu konuda söz verdik. Bazen şu eleştiri de geliyor, neden adayınızı açıklamıyorsunuz diye. Önce 6 lider Türkiye'yi nasıl yöneteceğiz konusunda görüş birliğine varmamız lazım.

SOKAK ÇATIŞMALARI OLASILIĞI VAR MI?

Bunu yaratmak isteyenler çıkabilir. Bu toplumun sağduyusuna inanıyorum. Bize vatandaşlara sükunet tavsiye etmek düşüyor. Tahrik edenler çıkacaktır, cam çerçeve indireceklerdir. Var olan siyasal iktidar, Türkiye'de demokrasiyi askıya almış vaziyette. Biz askıya alınan demokrasiyi tekrar hayata geçirmek zorundayız. Özetle Türkiye'yi demokratik anlamda yeniden inşa edeceğiz.

HDP KONUSU

6 liderin oluşturduğu bir masa var. Dolayısıyla 6 lider bir arada ortak hareket ediyoruz. HDP ile görüşmememiz için bir sebep yok. Biz bütün partilerle görüşüyoruz. HDP ile de, AK Parti ile de... Biz demokrasiden yanayız. Düşünceden insana zarar gelmez. İnsanların düşüncesine saygı duyarsınız. HDP bizim masada yok. Halkını ötekileştiren kişinin siyaset yapma şansı yoktur.

