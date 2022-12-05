Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar

Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek, bütçesinin arkasında duracak, parlamentoda bütçesini savunacak. Bütçesinin arkasında hükümet yok. Atanmışlar gelmişler, hükümet bize bütçeyi sunuyor. Talimat almadan hiçbir bakan parmağını bile kaldıramaz. Çünkü hiçbirinin yetkisi yok. Yangın söndürmeye gidiyorlar, 'Sayın Cumhurbaşkanımın talimatıyla' diyorlar. Talimat olmasa söndüremezler.

Bütçe mademki çok önemli bir belge. Nerelere paraların harcandığını biz bilmiyoruz. Parayı harcayan irade buraya gelmiyor. Biz hangi bütçeyi konuşacağız. Bütçe diye anlattılar, ağızlarından bal akıyor. Çıkın topluma, sokağa. Tam tersi.

'ERDOĞAN DOĞRULARI DUYMAK İSTEMİYOR'

Erdoğan eski Erdoğan değil. Doğruları duymak istemiyor. Bu sistem ne yaptı biliyor musunuz? Sizi, siyaset yapmaktan alıkoydu. Siz siyaset yapamıyorsunuz. Bakanları da parlamentoya saygı duymuyor. 701 soru önergesine cevap verilmemiş. Ne demektir cevap vermemek?

Bütçeyi parlamento yapar, parlamento kabul ettiği bütçeyi yasalara uygun harcandığını da denetler. Peki denetimi nasıl yapar? Sayıştay aracılığıyla. Sayıştay 315 kamu kurumunun faaliyet raporlarına baktı. 17 kurumun faaliyet raporu hiç yayınlanmadı. 17 kurumu yönetenler diyor ki ne demek Sayıştay? Siz bunu sindirebiliyor musunuz?

