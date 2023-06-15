SON DAKİKA | CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm danışmanlarının görevine son verdi! Aralarında Tuncay Özkan da var...

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi danışman ve başdanışman olarak atanan tüm kişileri görevden aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından 4 Haziran 2023 tarihi öncesi danışman ve başdanışman olarak atanan tüm kişilerin, 14 Haziran 2023 tarihi itibari ile görevlerinin sonlandırıldığı aktarıldı.

Görevden alınan danışmanlar arasında Tuncay Özkan, Erdoğan Toprak, Orhan Sarıbal, Ünal Çeviköz, Nuşerivan Elçi, Deniz Demir gibi dikkat çeken isimler de yer alıyor.

"KİMSE BU YÜRÜYÜŞÜN BİR SON OLDUĞUNU DÜŞÜNMESİN"

Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 6'ncı yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yürüyüşümüz ülkemizin tüm mazlumları ve adalet arayan herkes içindi. Yüz yıllardır bu topraklarda verilen adalet ve demokrasi mücadelesinin bir parçası olmuşsam ne mutlu bana. Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin, bu yürüyüş bizim ilk adımımızdı!"

MYK ÜYELERİ İSTİFA ETMİŞTİ

Öte yandan 1 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı yapılmış ve kritik toplantı sonrası MYK üyeleri istifa etmişti.