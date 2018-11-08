Son dakika! CHP iki milletvekilini disipline sevk etti

Alınan bilgilere göre, CHP TBMM Grup Yönetim Kurulu, Öztürk Yılmaz ve Gürsel Erol'un CHP TBMM Grup Disiplin Kurulu'na gönderilmesini kararlaştırdı. İki ismin de CHP'nin ilgili grup başkanvekillerine bilgi vermeden televizyon programlarına katıldığı ve bu nedenle haklarında disiplin işlemi başlatıldığı öğrenildi.

Öztürk Yılmaz son olarak bir televizyon programında ezanın Türkçe okunmasına yönelik açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Gürsel Erol ise 24 Haziran seçimlerinden sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırması ve genel merkez önünde oturma eylemi yapacağını duyurmasının ardından Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş ve kınama cezası almıştı.

CHP’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“CHP Grup Yönetim Kurulu, bugün (08.11.2018 Perşembe) olağanüstü toplanmıştır.

Toplantıda, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın; CHP Tüzüğü ve Grup İç Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca “kesin çıkarma cezası” ile “önlemli olarak” cezalandırılması önerisiyle Grup Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Yılmaz ile birlikte disipline sevk edilen Gürsel Erol, "Bu kararı üzüntüyle karşılıyorum. Partiyle üyelik bağımızı kesebilirler ama, asla CHP'li kimliğimizi alamazlar" dedi

