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  4. SON DAKİKA | CHP'li Engin Özkoç'tan flaş karar! Kameralar karşısında 'Son toplantım' diyerek duyurdu

SON DAKİKA | CHP'li Engin Özkoç'tan flaş karar! Kameralar karşısında 'Son toplantım' diyerek duyurdu

23.03.2023 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 14 Mayıs'taki seçimlerde milletvekili adayı olmayacağını duyurdu. Özkoç, yaptığı açıklamada "İnşallah yürütmede de buluşuruz" diye konuştu.

SON DAKİKA | CHP'li Engin Özkoç'tan flaş karar! Kameralar karşısında 'Son toplantım' diyerek duyurdu

Son dakika:CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 14 Mayıs'taki seçimlerde milletvekili adayı olmayacağını duyurdu. Özkoç, yaptığı açıklamada "CHP Grup Başkanvekili olarak son toplantım. Milletvekili adayı olmayacağım. Kılıçdaroğlu ile birlikte yol yürümeye devam edeceğim. İnşallah yürütmede de buluşuruz" dedi.

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Özkoç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Milletvekili olmadığımı açıkladım. Diğerini artık takdir edecekler ben de göreceğim. Sayın Genel Başkanla böyle bir görüşme yapılması doğru olmaz. Böyle kararları ailenizle alırsınız. Bundan sonra yürüyeceğim yolda takdir edenler, yürütmede bir görev layık görürlerse ben orada da görev yapmaya hazırım."

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