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  4. SON DAKİKA | CHP'li Özgür Özel resmen duyurdu! "CHP Genel Başkanlığına adaylığımı ilan ediyorum"

SON DAKİKA | CHP'li Özgür Özel resmen duyurdu! "CHP Genel Başkanlığına adaylığımı ilan ediyorum"

15.09.2023 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP'nin genel başkanlığı ve adaylar ile ilgili uzun süredir tartışmalar yaşanırken son olarak önemli bir gelişme yaşandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, kameraların karşısında Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına adaylığını açıkladı. Özel konuşmasında "Yeni yüzyılda yeni bir siyaset için yeni yaklaşımlarla yol alacağız. Kurultay sürecini 2024 yılında başlatacağız. CHP'deki değişim ülkenin değişimi için ön koşuldur. CHP genel başkanlığına adaylığımı ilan ediyorum." dedi.

SON DAKİKA | CHP'li Özgür Özel resmen duyurdu! "CHP Genel Başkanlığına adaylığımı ilan ediyorum"

Son dakika haberi: CHP'li Özgür Özer, CHP Genel Başkanlığı yarışına katıldı. Özel, kameraların karşısına geçerek adaylıkla ilgili açıklamalarda bulundu.

Özel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Amasız fakatsız çıkılan yolun ilk adımını atıyoruz. Partimizin yönetimi yenilginin sorumluluğunu üstlenmedi.

39 MİLLETVEKİLİ VE PARTİLER ARASI PROTOKOLLER

Partimizin 39 milletvekilini başka partilere vermesi unutulmaz hasar bırakmıştır. Aynı şekilde partiler arası imzalanan protokollere dair bilgilendirme dahi yapılmadan süreç izlenmiştir. Sorumluluk üstlenmeyen yönetim tarzı kabul edilemez.

Partinin, lideri, kadrosu ve tüzüğü mutlaka değişmeli.

  1. yüzyılın CHP'si karar alma süreçleri, katılım ve etik ilkeler bakımından yola devam etmelidir. Partinin lideri, kadro, siyaset yapma tarzı yenilenmeli. Tüzükteki yetki ve sorumlulukları bazen aşan yönetim anlayışı toptan terkedilmelidir.

DANIŞMAN ATAMALARI

Danışmanlık kurumu partiyi işlevsiz hale getirdi.

Güçlü kurumsallaşma başarının ön koşuludur. CHP tüm kurumlarıyla diri ve canlı olmak zorundadır. Karar alma ve aday belirleme neredeyse tamamen merkezileşmiş, üye ve örgüt yapısının sağlıksız olduğu iddia edilerek ön seçim terkedilmiş, parti kararları atanmış danışmanların yönlendirmeleriyle belirlenmiştir.

Şimdi tarihsel bir kararın eşiğindeyiz. Siyasetsizliğin partisi mi olacağız, örgütümüzü siyasetin öznesi yapacak bir değişimle umut mu olacağız? CHP'deki değişim, ülkenin değişimi için ön koşuldur.

ADAYLIĞINI İLAN ETTİ

Atatürk'ün partisini iktidar yapabilmek için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına adaylığımı ilan ediyorum.

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Özgür Özel CHP

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