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  4. Son dakika... CHP'li Öztrak’tan ‘3-5 günlük gaz kalmış’ iddiası

Son dakika... CHP'li Öztrak’tan ‘3-5 günlük gaz kalmış’ iddiası

28.01.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Sözcüsü Faik Öztrak’tan doğal gaz sorunu ile ilgili dikkat çeken bir iddia geldi. Öztrak açıklamasında ‘Öğreniyoruz ki Tuz Gölü'ndeki depolarda 3-5 günlük gaz kalmış’ diyerek sert eleştirilerde bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika... CHP'li Öztrak’tan ‘3-5 günlük gaz kalmış’ iddiası

CHP Ekonomi Masası, Ankara’daki Anadolu Organize Sanayi Bölgesi’ni (OSB) ziyaret ederek, elektrik ve doğalgaz kesintileri nedeniyle yaşanan sorunları dinledi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Şimdi öğreniyoruz ki Tuz Gölü’ndeki depolarda 3-5 günlük gaz kalmış ve maalesef önümüzdeki kış çok sert geçecek 20 yıldır Türkiye’yi yönetenler kendilerine saraylar yapabildiler ama Türkiye’nin depolama kapasitesine yeterli yatırımı yapamadılar’ ifadelerini kullandı.

Öztrak ayrıca doğal gaz krizinin nedenin de İran olmadığını iddia ederek, “İran’ın milli gaz şirketi, ‘Biz gazı verdik, kesintinin nedeni Türkiye tarafındaki doğal gaz basınç gaz yükseltme istasyonundaki sorundur’ demiştir” dedi. Türkiye’nin doğal gaz kontratlarını zamanında yenilemediğini belirten Öztrak, “Şimdi Azerbaycan’dan, Rusya’dan, yüksek fiyatlardan gaz almak zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.

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İran Faik Öztrak CHP

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