Son dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Ocak'ı hatırlattı: Erdoğan niye sözünü tutmuyor?

Son dakika: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Mutlaka İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar yürürlüğe gireceğini belirten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle İstanbul'da yapılmak istenen yürüyüşün engellenmesine tepki gösterdi. Son günlerde peş peşe gelen zamlara da değinen CHP lideri "Zam üstüne zam yaptılar. Enflasyon sopasını fakirin fukaranın sırtında kırdılar." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Ocak'ta muhtarlarla yaptığı toplantıyı da hatırlatan Kılıçdaroğlu, verilen maaş müjdesinin yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bütün vatandaşlarımızı kucaklıyoruz, onlara güzel bir Türkiye vadediyoruz.

Bunun sözünü veriyorum. Mutlaka Türkiye kucaklaşacaktır, helalleşecektir, büyüyecektir, mutlaka Türkiye'ye demokrasi gelecektir ve mutlaka İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girecektir.

"BAYBURT'TAN MİLLETVEKİLİ İSTİYORUM"

Bayburtlu kardeşlerin milletvekili istiyorum sizden. Bayburt'un gerçek anlamda il olmasını istiyorsanız, Bayburt'ta işsizlik olmasın diye düşünüyorsanız oyunuzun rengini değiştireceksiniz. Millet İttifakı'nın bileşenlerine oy vereceksiniz. O zaman göreceksiniz Bayburt tarihteki görkemli günlerine mutlaka kavuşacaktır.

19 OCAK'TAKİ MUHTARLAR TOPLANTISINI HATIRLATTI

Bir iktidar halkın oyuyla gelip iktidar olursa verdiği sözleri tutması lazım. En temel sorun verilen sözlerin tutulmamasıdır. Hele hele bu sözü en tepedeki insan söylemişse sözünün arkasında durması lazım. 19 Ocak 2022 muhtarlar toplantısı yapılıyor. Bizden 2-2,5 yıl gecikmeli yapıyor. Muhtar maaşlarını yükseltme kararı aldık diyor 19 Ocak'ta. Hala yok. Niye yok? Niye sözünü tutmuyor?

Anadolu'nun içi boşalıyor, yatırım büyük ölçüde Batı'ya kaydı. Buradan bütün sağlıkçı kardeşlerime söylüyorum. Bir politikacı verdiği sözü tutmazsa o politikacının mensup olduğu partiye oy vermeyeceksiniz kardeşim. Bu kadar açık ve net. 'Efendim bizi kandırsın biz kandırılmaya alıştık' diyorsanız devam edin. O zaman 'geçinemiyorum' diye dert yanmayacaksınız. Kendi geleceğinizi kendi iradenizle belirleyeceksiniz.

"AKP'NİN ZEYTİN AĞAÇLARINA ALERJİSİ VAR"

AK Parti'nin zeytin ağaçlarına alerjisi var. Zeytin alanlarını bir şekliyle ranta açacaklar. İlk kanun 2009'da geldi. Görüşüldü, tepki geldi. AK Parti vekilleri de zeytin olan bölgelerine gidemediler, bunu geri çektiler. Aradan bir süre geçti bu sefer 21 Nisan 2010'da aynı kanun teklifi bir daha geldi. Araya önergeyle sokuyorlar. O da Meclis'te tartışıldı. O da geçmedi. Bekletildi ve geri çekildi. 16 Haziran 2014'te bir daha geldi, 17 Mayıs 2017'de bir daha geldi, 14 Şubat 2019'da bir daha geldi. En son 5 Ekim 2020'de bir daha geldi. Her seferinde Meclis'te görüşülürken vicdan sahibi AK Partili vekillerin de itirazı üzerine genel kurulda görüşülmeden bunların tamamı geri çekildi. Rant tatlı, en büyük gücünü sarayda gösteriyor. Tuttular kanunla yapamadıklarını bir yönetmelikle yaptılar ve ranta açtılar. Bunun üzerine bütün STK'lar davalarını açtı. Bizler de dikkatle değerlendiriyoruz.

8 MART MESAJI

Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Emeğiyle çalışan, hayatın kahrını çeken kadınlar. Üniversiteyi okuttuktan sonra oğluna kızına iş bulamayan, gece sokağa rahat çıkamayan kadınlar. Yılın sadece bir günü, 'bütün kadınlar bir araya gelip yürüyüş yapabilir miyiz?' diye düşünen kadınlara yasak getiren erkekler. Demokrasinin ne olduğunu bilmeyenler. Kadınların haklarını ellerinden almaya çalışanlar. Ve Ukraynalı kadınlar. Televizyonlarda, gazetelerde görüyorsunuz... Tarafların bir araya gelip uzlaşmaları lazım.

Kadınlar pek çok sıkıntıya giriyorlar ama dirençle hayata sarılmasını da biliyorlar. Hayatın her alanında güçlü bir şekilde yer almalarını istedik ve dedik ki parlamentonun yarısı kadın yarısı erkek olsun. Teklif hazırlandı. 400'e yakın kadın kuruluşuna gönderildi, son şeklini aldı. Genel Kurul'da size sağlamak istediğimiz bu teklifi AKP'nin ve MHP'nin kadın milletvekilleri de dahil reddettiler. Kadınlara şikayet ediyorum.

ZAMLARA ÇOK SERT TEPKİ

Zam üstüne zam yaptılar. Enflasyon sopasını fakirin fukaranın sırtında kırdılar. Geçinemeyen geliri olmayan kişilerin bu duruma nasıl getirildiklerini hepimiz yaşayarak öğrendik.

Asgari ücretin üzerinde açlık sınırı var. Türkiye yüzde 11 büyüdü dediler. Kim yüzde 11 büyüdü? Esnaf, apartman görevlisi, kasap, kantinci, çiftçi, taksi şoförü büyümemiş. Kim büyüdü: 5'li çete. Oligarklar.

"DENİZ BİTTİ, KARA GÖRÜNDÜ"

Tüm bu yaşananların sorumlusu kim? Kim yaptı bu zamları? Yüz binlerce esnafı kim perişan etti? Çiftçiyi toprağa kim küstürdü? Bunların cevabını ben vermeyeyim.

Devleti bu hale hükümet getirdi. Fakir fukarayı açlığa bu hükümet mahkum etti. Hükümetin tepesindeki zat bu hale getirdi. Bu işin sorumlusu bunlar. İlk dönemlerinde satmadık fabrika bırakmadılar. Milyarlarca dolar para aldılar. Katrilyonlarca vergi topladılar, yetmedi. Merkez Bankasının 128 milyar dolarını da iç ettiler. Deniz bitti, kara göründü. Satacakları bir şey kalmadı. O haramzadelerden milletin hakkını hukukunu kesinlikle alacağım ve tamamını bu millete vereceğim."

