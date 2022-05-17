Son dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: 'Eşi görülmemiş soygun düzeni başlattılar!'

AK Parti iktidarlarına kadar Türkiye'ye 57 hükümet hizmet etti. 57 hükümetin harcadığı para 713 milyar dolar. Cumhuriyet'in kuruluşundan 2002'ye kadar. 713 milyar doları harcadılar ve Türkiye'yi 1990 yılında dünyanın en gelişmiş 20 ekonomisinden biri haline getirdiler. AK Parti iktidar oldu, 2002'den günümüze harcadığı para 2 trilyon 631 milyar dolar. Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana 713 milyar dolar para harcayarak Türkiye'yi ve ekonomisini dünyanın 20 büyük ekonomisinden biri haline getiren ve 1990'da G-20 ligine davet edilen Türkiye var. 2002'de iktidar oluyorsunuz, 2 trilyon 631 milyar dolar para harcıyorsunuz ve Türkiye G-20 liginden düşüyor, 23. ülkeye geriliyor.