Son dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: 'Eşi görülmemiş soygun düzeni başlattılar!'

Son dakika haberi: CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP'nin TBMM grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerini paylaşmak üzere kürsüye çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan aldığını belirttiği verileri paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara ekonomi üzerinden borç tepkisi gösterdi.
"ONLARLA BERABER OLACAĞIZ"
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"HER DÖVİZ ARTTIĞINDA TÜRKİYE İKİ ANLAMDA CİDDİ SORUNLA KARŞI KARŞIYA KALIYOR"
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AK Parti iktidarlarına kadar Türkiye'ye 57 hükümet hizmet etti. 57 hükümetin harcadığı para 713 milyar dolar. Cumhuriyet'in kuruluşundan 2002'ye kadar. 713 milyar doları harcadılar ve Türkiye'yi 1990 yılında dünyanın en gelişmiş 20 ekonomisinden biri haline getirdiler. AK Parti iktidar oldu, 2002'den günümüze harcadığı para 2 trilyon 631 milyar dolar. Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana 713 milyar dolar para harcayarak Türkiye'yi ve ekonomisini dünyanın 20 büyük ekonomisinden biri haline getiren ve 1990'da G-20 ligine davet edilen Türkiye var. 2002'de iktidar oluyorsunuz, 2 trilyon 631 milyar dolar para harcıyorsunuz ve Türkiye G-20 liginden düşüyor, 23. ülkeye geriliyor.
- Tarihimizde eşi görülmedik bir şekilde soygun düzeni başlattılar ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni borç batağıyla karşı karşıya getirdiler. Şu anda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın borcunun yüzde 67'si döviz ve altın. Yani kendi vatandaşından TL üzerinden borçlanmıyor. Her kur arttığında hem borcun artıyor hem de faizin. Her döviz arttığında, TL değer kaybettiğinde Türkiye iki anlamda ciddi sorunla karşı karşıya kalıyor.
"5'Lİ ÇETE" TEPKİSİ: MALİ İMKANLARIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖRÜYOR MUSUNUZ?
- Bu yılın başında merkezi yönetimin borç stoku 2 trilyon 747 milyar TL idi. 2022'nin ilk 3 ayında döviz arttı, TL eridi, altın yükseldi, TL eridi, 2 trilyon 747 milyar liralık borç 3 trilyon 19 milyar liraya çıktı. Eğer ekonomi doğru yönetilseydi 272 milyar lira ile ne yapılırdı? Çetelere verilmeseydi 13 milyon 630 bin emekliye ramazan ve kurban bayramlarında net bayram ikramiyesi 4 bin 253 verilecekti. Tutarı 86 milyar. Çiftçiye verilen destek tam 3 kat artırılabilirdi, bunun da maliyeti 64 milyar lira. Bunun üstüne ücretli çalışan yaklaşık 6 buçuk milyon emekçiden sosyal güvenlik primini 'Devlet olarak ben ödeyeceğim' deyip net asgari ücreti 5 bin liraya çıkarabilirdi. Üstüne, açlık sınırının altında olan 4 milyon hanenin her birine 2022 yılında 5 bin lira tutarında gıda çeki, 4 bin lira tutarına enerji çeki verebilirdiniz. Bütün bunların üstüne 2022'de petrol ve doğalgazdan alınan özel tüketim vergisini sıfırlayabilirsiniz. Yine para artıyor. 5'li çeteye ve yandaşlarına sağlanan mali imkanların büyüklüğünü görüyor musunuz?