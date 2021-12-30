Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu MEB'e alınmadı! Kapı önünde ilk açıklama: "Bir kişinin bile hakkı gasp ediliyorsa..."

Son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün yaptığı açıklama Milli Eğitim Bakanlığına gideceğini söylemişti. Öğle saatlerinde bakanlığa giden Kılıçdaroğlu, MEB'e alınmadı. Bakanlığa alınmayan Kılıçdaroğlu, "Bir haksızlık bir hukuksuzluk varsa bir kişinin hakkı gasp ediliyorsa ve bu sarayın talimatı ile yapılıyorsa buna karşı çıkmak benim boynumun borcudur." dedi. İşte Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili tüm detaylar...

ATANAMAYAN ÖĞRETMEN POLEMİĞİ

Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin genel merkezinde KPSS’den yüksek puan almalarına rağmen mülakatlarda aldıkları düşük puan nedeniyle atanamayan öğretmenlerle bir araya gelmişti.

Mülakat yüzünden atanamayan öğretmenlere destek veren Kılıçdaroğlu, bugün Milli Eğitim Bakanlığı’na gideceğini açıklamıştı.

Bakanlığa alınmayan Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bir haksızlık bir hukuksuzluk varsa bir kişinin hakkı gasp ediliyorsa ve bu sarayın talimatı ile yapılıyorsa buna karşı çıkmak benim boynumun borcudur. Dün bir feryadı dile getirdim. KPSS sınavında 80, 90, 95 puan alan evlatlarımızın mülakatlarda elendiğini gördüm. Bu memlekete gencecik evlatlarımıza yazıktır günahtır.

"BÜYÜK HAKSIZLIK VAR"

TÜGVA’dan, TÜRGEV’den gelen listeler üzerine mi bu kararlar alındı? Büyük haksızlık var. Bir anne babanın evladının sınavlara evlatlarını nasıl hazırladığını bilmeyenimiz var mı? Haksızlık var hukuksuzluk var. Danıştay, mülakatta yapılan haksızlıkları tescilledi.

"ADALETİ SAĞLAMAK ZORUNDASINIZ"

Siz adaleti sağlamak zorundasınız. Öğretmen alacaksınız. Haksızlığa uğradığını düşünen bütün arkadaşlara her türlü hukuki desteği vereceğiz. Haksızlık yapanlarla nasıl mücadele ettiğimizi görecekler. Dürüst bürokratlar başımızın üstünedir. Bu şeytanlarla uğraşmak da benim boynumun borcudur.

Sarayın talimatı ile iş yapanlar onları ben muhatap almam. Benim işim sarayın haksız talimatlarını uygulayanlarla. Az önce Danıştay kararlarını hatırlattım. Hayatın olağan akışına aykırı olan bu mülakatların kaldırılması lazım.



