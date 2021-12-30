HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu MEB'e alınmadı! Kapı önünde ilk açıklama: "Bir kişinin bile hakkı gasp ediliyorsa..."

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu MEB'e alınmadı! Kapı önünde ilk açıklama: "Bir kişinin bile hakkı gasp ediliyorsa..."

30.12.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Özer ile görüşmek için MEB'e giden Kemal Kılıçdaroğlu içeriye alınmadı. Bakan Özer, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini 'emrivaki' olarak yorumlamıştı. Kemal Kılıçdaroğlu, MEB önünde açıklamalarda bulunarak "Bir haksızlık bir hukuksuzluk varsa buna karşı çıkmak boynumun borcudur. Gencecik evlatlarımıza yazıktır, günahtır. Bir kişinin bile hakkı gasp ediliyorsa ben bunun karşısında dururum." dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu MEB'e alınmadı! Kapı önünde ilk açıklama: "Bir kişinin bile hakkı gasp ediliyorsa..."

Son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün yaptığı açıklama Milli Eğitim Bakanlığına gideceğini söylemişti. Öğle saatlerinde bakanlığa giden Kılıçdaroğlu, MEB'e alınmadı. Bakanlığa alınmayan Kılıçdaroğlu, "Bir haksızlık bir hukuksuzluk varsa bir kişinin hakkı gasp ediliyorsa ve bu sarayın talimatı ile yapılıyorsa buna karşı çıkmak benim boynumun borcudur." dedi. İşte Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili tüm detaylar...

ATANAMAYAN ÖĞRETMEN POLEMİĞİ

Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin genel merkezinde KPSS’den yüksek puan almalarına rağmen mülakatlarda aldıkları düşük puan nedeniyle atanamayan öğretmenlerle bir araya gelmişti.

Mülakat yüzünden atanamayan öğretmenlere destek veren Kılıçdaroğlu, bugün Milli Eğitim Bakanlığı’na gideceğini açıklamıştı.

Bakanlığa alınmayan Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bir haksızlık bir hukuksuzluk varsa bir kişinin hakkı gasp ediliyorsa ve bu sarayın talimatı ile yapılıyorsa buna karşı çıkmak benim boynumun borcudur. Dün bir feryadı dile getirdim. KPSS sınavında 80, 90, 95 puan alan evlatlarımızın mülakatlarda elendiğini gördüm. Bu memlekete gencecik evlatlarımıza yazıktır günahtır.

"BÜYÜK HAKSIZLIK VAR"

TÜGVA’dan, TÜRGEV’den gelen listeler üzerine mi bu kararlar alındı? Büyük haksızlık var. Bir anne babanın evladının sınavlara evlatlarını nasıl hazırladığını bilmeyenimiz var mı? Haksızlık var hukuksuzluk var. Danıştay, mülakatta yapılan haksızlıkları tescilledi.

SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den Kılıçdaroğlu'nun randevu talebiyle ilgili açıklamaSON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den Kılıçdaroğlu'nun randevu talebiyle ilgili açıklama

gkjbh

"ADALETİ SAĞLAMAK ZORUNDASINIZ"

Siz adaleti sağlamak zorundasınız. Öğretmen alacaksınız. Haksızlığa uğradığını düşünen bütün arkadaşlara her türlü hukuki desteği vereceğiz. Haksızlık yapanlarla nasıl mücadele ettiğimizi görecekler. Dürüst bürokratlar başımızın üstünedir. Bu şeytanlarla uğraşmak da benim boynumun borcudur.

Sarayın talimatı ile iş yapanlar onları ben muhatap almam. Benim işim sarayın haksız talimatlarını uygulayanlarla. Az önce Danıştay kararlarını hatırlattım. Hayatın olağan akışına aykırı olan bu mülakatların kaldırılması lazım.

blbn

gkj

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Kendimi aşka değil, işe verdim""Kendimi aşka değil, işe verdim"
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Ali Babacan, ortak aday için şartını açıkladıAli Babacan, ortak aday için şartını açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

Emekli olan herkesi ilgilendiriyor! E-Devlet’ten kontrol edin...

Emekli olan herkesi ilgilendiriyor! E-Devlet’ten kontrol edin...

HDP davasında arbede! Salona komandolar girdi

HDP davasında arbede! Salona komandolar girdi

Ünlü oyuncuyla aşk yaşadığı iddiası kızdırdı! "Sübyancılarla..."

Ünlü oyuncuyla aşk yaşadığı iddiası kızdırdı! "Sübyancılarla..."

Yüz yüze eğitim duracak mı? Bakan Özer'den flaş açıklama

Yüz yüze eğitim duracak mı? Bakan Özer'den flaş açıklama

Antalya'da 'kırmızı kod' alarmı! Cadde ve sokaklar boşaldı

Antalya'da 'kırmızı kod' alarmı! Cadde ve sokaklar boşaldı

Dizlerinin üzerine çöktü ve "Öldürün daha iyi" dedi

Dizlerinin üzerine çöktü ve "Öldürün daha iyi" dedi

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Türkiye Asiye Ateş'e ağlarken bir pitbull dehşeti daha!

Türkiye Asiye Ateş'e ağlarken bir pitbull dehşeti daha!

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

TOGG'un bagajını açan İHA muhabirinin zor anları!

TOGG'un bagajını açan İHA muhabirinin zor anları!

Fotoğrafları porno sitelerine göndererek intikam aldı

Fotoğrafları porno sitelerine göndererek intikam aldı

450 bin lirayı kripto parada kaybetti dehşet saçtı

450 bin lirayı kripto parada kaybetti dehşet saçtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.