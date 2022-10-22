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  4. Son dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gündem olacak sözler! 'Başörtüsü yasağını kaldıran bu kardeşinizdir'

Son dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gündem olacak sözler! 'Başörtüsü yasağını kaldıran bu kardeşinizdir'

22.10.2022 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu, gündemdeki konulara dair önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, son zamanlarda gündemden düşmeyen başörtüsü konusu ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu, "Başörtüsü yasağını biz kaldırdık diyorlar ama hikaye. Yasağı kaldıran bu kardeşinizdir." dedi.

Son dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gündem olacak sözler! 'Başörtüsü yasağını kaldıran bu kardeşinizdir'

Son dakika: Kanal 58'de yayınlanan 'Gündem Özel' programına konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

SİVAS'TAKİ DEMİR ÇELİK FABRİKASI SORUNU

Sivas için demir çelik fabrikası çok önemli. Demir çelik sanayisi de Türkiye için önemli. Buradaki fabrika çalışmıyor. Burası ile ilgili politika baştan yanlış. Bugün geldiğimiz noktada fabrika çalışmıyor. İktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden birisi bu ve benzeri fabrikaların tamamını değiştireceğiz. Çalıştırılmayan fabrikaları devlet olarak biz alacağız. Devlet sosyal işlevini kaçırdı. Geçen dedim, 20 yıllık iktidar döneminde AK Parti ben şu fabrikayı yaptım desin. Bir fabrikayı yapmış değil. Tokat'ın sigara fabrikası vardı, özelleştirdiler. Şimdi tamamını yıktılar, demirlerini sattılar, mobilyalarını sattılar. Yazıktır, günahtır. İktidar olduğumuzda Sivaslı görecek, memlekete hizmet nasıl yapılırmış görecek. Türkiye yeni bir iklimi kendi topraklarına getirmek zorunda.

SİVAS'IN YHT'YE KAVUŞMASI

Yapılan bir yatırım bu memleketin hayrına ise buna karşı çıkmak doğru değil. Biz, demir yollarına önem veren bir partiyiz. Sivas'a Yüksek Hızlı Tren (YHT) sözü verildi, her seçim döneminde söz verdiler. Anlayış şu, 'Ben Sivaslıya ne yaparsam yapayım bana oy verecek' diyorlar. Sivas'ın da şunu görmesi lazım artık, 'Devleti yönetiyorsanız vatandaşa doğruyu söyleyeceksiniz.' demesi lazım.

Kaynaklar sınırlı, bütün mesele siyasette sınırlı kaynakları en verimli şekilde kullanmaktır. Kaynağı verimli kullanırsanız her şeyi halledersiniz.

'SİYASAL TERCİHLERLE DENETİM OLMAZ'

Sağlıklı bir yönetimin temel unsurlarından birisi denetimdir. Demokrasilerde denetimsiz hiçbir yer yoktur. Denetimin her alanda sağlıklı ve tutarlı bir zaman diliminde gerçekleşmesi lazım. Siyasal tercihlerle denetim olmaz. Bir alanı denetimsiz bırakırsanız haramiler dadanır. Siyaset zenginleşme aracı değildir, halka hizmet aracıdır. Denetim olmazsa hırsızlık olur.

HELALLEŞME VE BAŞÖRTÜSÜ KONUSU

Gücü elinde tutan irade, bir başkasına zarar vermişse o zararını görmesi, bilmesi ve gerekirse artık helalleşelim demesi lazım. Başörtüsü dolayısıyla, gittim bu ailelerle de konuştum. Birisi anlatırken ağladı, nasıl haksızlık yapıldığını, nelerin yapıldığını anlattı. Bunu yapan kim? Devlet. Başörtüsü yasağını biz kaldırdık diyorlar ama hikaye. Yasağı kaldıran bu kardeşinizdir. Bunu propaganda aracı olarak hiç kullanmadım. Kadının kılık kıyafetiyle siyasetçi uğraşmaz. Kadın istediği gibi giyinir. Siyasetçinin ne işi var burada? Diyorlar ki Anayasayı değiştirelim, aileyi koruyacakmışız. Bu yasa çıkmasın diye çamura yatıyorlar. Zaten aile korunuyor. Aile toplumun temel taşıdır. Sırf bunu referanduma götüreceğiz falan filan... Orban'la aynı yolda gidersek acaba bir şey yapabilir miyiz diye düşünüyor. Ama Bay Kemal bunu yemez. Bizim samimiyetimize inanıyorlar. Her kadın güzel görünmek ister, ben ona niye müdahale edeyim? Ne hakkım var.

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'ERDOĞAN 50 SORU SORSUN, BEN 1 SORU SORAYIM'

Siyasetin görevi bu bereketli topraklarda hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesidir. Derin yoksulluk var. Beyefendi oturmuş gel efendim şunu yapalım bunu yapalım. Kendisine söyledim. Yüreğin yetiyorsa TV'de çıkarsın karşıma dedim. O 50 soru sorsun, ben 1 soru sorayım. Benim verilmeyecek hesabım yoktur. Benim çocuklarımın ne iş yaptığını kimse bilmez. Tek hedefim herkes huzur içinde yaşasın.

CHP SOSYAL YARDIMLARLA İLGİLİ NE YAPACAK?

Sosyal yardım alanların sayısı ne kadar düşükse o hükümet başarılı demektir. Biz sosyal yardımları bunlar gibi yapmıyoruz. Yerel seçimlerde de propaganda yaptılar. Hiçbir sosyal yardımı kesmedik. Sadece İBB 25 bin öğrenciye burs veriyor.

6'LI MASA KONUSU

6'lı masanın ayakları sağlam. Biz, Türkiye'nin gerçeklerinin farkındayız. Her birimiz ayrı partiyiz. 6 parti demokrasi konusunda anlaştık. Kılıçdaroğlu'na oy vermenin birden fazla nedeni var. Temiz, egolu olmayan, millete hizmet etmeyi sindiren bir insana oy vereceksiniz. Vatandaşları arasında hiçbir ayrım gözetmeyen, bunu da temel ilke edinen bir insana oy vereceksiniz. Buna benzer pek çok şey söylenebilir. Halka doğruları söylemeniz gerekiyor. Şu anda sorun, siyasetçi, vatandaş için en güvenilmez kişidir. Kabahat vatandaşta değil, siyasetçide. Vatandaş o kadar çok aldatıldı ki... Devletin gerçek anlamda sosyal devlet olması lazım. Diyorlar ki faize karşıyız. Siz onu Bay Kemal'in külahına anlatın.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP 6'lı masa

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