SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu 'Bilerek basına haber vermedik' diyerek duyurdu! 'Eğer seçimi gölgeleyecek bir şey olursa...'

Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sessiz sedasız bugün SADAT'ın önüne gitti. Basına haber verilmeyen sürpriz hamle dikkat çekti. SADAT binasının önüne vekillerle gelen CHP lideri içeri alınmadı. Burada kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Buraya gelirken haber vermek istemedik. Çok sayıda vekille geldik. SADAT'a kim destek veriyor? Bu zamana kadar kimleri yetiştirdiniz? Eğer seçim güvenliğini tehlikeye atacak bir şey olursa sorumlusu burasıdır." ifadelerini kullandı.

CHP liderinin açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

"Seçimi gölgeleyecek güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu SADAT'tır. Bunu halkımıza açıkça ifade ediyorum. Biz CHP'yiz. Biz Kuvayi Milliyeciyiz. Biz bunlardan korkmayız. Buraya geldik bilgi almak istedik ama yuvalarına sığındılar. Biz bu ülkeye demokrasiyi getirinceye kadar çalışacağız. Buraya çok sayıda vekille geldik, basına bu olayı vermek istemedik. Kişileri rencide etmek istemedik. Kim size destek veriyor? Bunu sormak istedik. Kaç kişiyi sabotaj yapmak üzere yetiştirdiniz? Bu insanlar nerede? Bunları öğrenmek istedik ama kapılarını korkudan kapattılar."



