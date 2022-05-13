HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu 'Bilerek basına haber vermedik' diyerek duyurdu! 'Eğer seçimi gölgeleyecek bir şey olursa...'

SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu 'Bilerek basına haber vermedik' diyerek duyurdu! 'Eğer seçimi gölgeleyecek bir şey olursa...'

13.05.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu, sürpriz bir şekilde SADAT'a gitti. SADAT'ın önünde açıklamalarda bulunan CHP lideri, 'Buraya gelirken haber vermek istemedik. Çok sayıda vekille geldik. SADAT'a kim destek veriyor? Bu zamana kadar kimleri yetiştirdiniz? Eğer seçim güvenliğini tehlikeye atacak bir şey olursa sorumlusu burasıdır.' dedi.

SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu 'Bilerek basına haber vermedik' diyerek duyurdu! 'Eğer seçimi gölgeleyecek bir şey olursa...'

Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sessiz sedasız bugün SADAT'ın önüne gitti. Basına haber verilmeyen sürpriz hamle dikkat çekti. SADAT binasının önüne vekillerle gelen CHP lideri içeri alınmadı. Burada kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Buraya gelirken haber vermek istemedik. Çok sayıda vekille geldik. SADAT'a kim destek veriyor? Bu zamana kadar kimleri yetiştirdiniz? Eğer seçim güvenliğini tehlikeye atacak bir şey olursa sorumlusu burasıdır." ifadelerini kullandı.

dsada

CHP liderinin açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

"Seçimi gölgeleyecek güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu SADAT'tır. Bunu halkımıza açıkça ifade ediyorum. Biz CHP'yiz. Biz Kuvayi Milliyeciyiz. Biz bunlardan korkmayız. Buraya geldik bilgi almak istedik ama yuvalarına sığındılar. Biz bu ülkeye demokrasiyi getirinceye kadar çalışacağız. Buraya çok sayıda vekille geldik, basına bu olayı vermek istemedik. Kişileri rencide etmek istemedik. Kim size destek veriyor? Bunu sormak istedik. Kaç kişiyi sabotaj yapmak üzere yetiştirdiniz? Bu insanlar nerede? Bunları öğrenmek istedik ama kapılarını korkudan kapattılar."

dsadad

SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Karadeniz' gezisi yorumu! Ekrem İmamoğlu'nun Nagehan Alçı ve diğer gazetecilerle fotoğrafı olay olmuştu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Karadeniz' gezisi yorumu! Ekrem İmamoğlu'nun Nagehan Alçı ve diğer gazetecilerle fotoğrafı olay olmuştu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tartışma yaratacak sözler! 'Sınır yol geçen hanı...'Tartışma yaratacak sözler! 'Sınır yol geçen hanı...'
Akılalmaz dolandırıcılık! Youtuber gözaltına alındı: Canlı yayın açarak...Akılalmaz dolandırıcılık! Youtuber gözaltına alındı: Canlı yayın açarak...
Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı! O tweetinin sırrı ortaya çıktı!Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı! O tweetinin sırrı ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin'den flaş 3600, EYT ve zam açıklaması!

Bakan Bilgin'den flaş 3600, EYT ve zam açıklaması!

Süper Lig yayın ihalesini kim kazandı? Maçlar hangi kanalda? İşte cevabı...

Süper Lig yayın ihalesini kim kazandı? Maçlar hangi kanalda? İşte cevabı...

Evini satıp kripto paraya yatırdı, zarar edince canına kıydı! Dikkat çeken not

Evini satıp kripto paraya yatırdı, zarar edince canına kıydı! Dikkat çeken not

Kılıçdaroğlu'ndan 'Karadeniz' gezisi yorumu!

Kılıçdaroğlu'ndan 'Karadeniz' gezisi yorumu!

Yabancı uyruklu kadın, evde doğurduğu bebeği balkondan attı

Yabancı uyruklu kadın, evde doğurduğu bebeği balkondan attı

İhbara giden polisler anlattı: İçerisi kan kokuyordu

İhbara giden polisler anlattı: İçerisi kan kokuyordu

İlginizi Çekebilir

Kokusu afrodizyak etkisi yaratıyor: Tek özelliği bu değil!

Kokusu afrodizyak etkisi yaratıyor: Tek özelliği bu değil!

Yardım istedi! “Kocamla 10 yıldır cinsel ilişkiye girmiyoruz”

Yardım istedi! “Kocamla 10 yıldır cinsel ilişkiye girmiyoruz”

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

“Cinsiyet istemiyorum” dedi! Penisini kestirdi

“Cinsiyet istemiyorum” dedi! Penisini kestirdi

“Göğüslerim o kadar büyük ki herkes bana bakıyor”

“Göğüslerim o kadar büyük ki herkes bana bakıyor”

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.