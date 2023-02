Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu depremle ilgili basın açıklaması yapıyor

Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, meydana gelen depremlerle ilgili basın açıklaması yapıyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sabah 5.30'da bir telefonla uyandım. Kahramanmaraş milletvekilimiz aradı. Biz bölgedeki gelişmeleri sabah 5.30'dan itibaren izlemeye çalışıyoruz. Bir genel başkan yardımcısı depremin yaşandığı her ilde görevlendirildi. Milletvekili arkadaşlarımız da bölgedeler. Ayrıca bir telefon hattı kurduk. Vatandaşlar her türlü ihtiyacı halinde taleplerini iletiyor. Gerçekten de büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Türkiye bütün yaralarını saracaktır. Hep birlikte dualarımız o bölgede. Her kurtulan vatandaşlarımız gönlümüzde bir rahatlama hissettiriyor. Gönül isterdi ki kimseye bir şey olmasın.