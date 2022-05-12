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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun tweetinin sırrı ortaya çıktı! CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na hapis cezası

12.05.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin tüm milletvekillerine, İstanbul İl Başkanlığı binasına yürüme çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu'nun sözleri bir anda gündem olurken, bu çağrıyı, hapis cezası Yargıtay tarafından onanan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için yaptığı öğrenildi. Öte yandan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak da getirildiği öne sürüldü. İşte son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun tweetinin sırrı ortaya çıktı! CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na hapis cezası

Son dakika gelen habere göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bi çağrı geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, partisinin tüm vekillerini, İstanbul il başkanlığı binasına çağırdı. Gelen bilgilere göre Kılıçdaroğlu bu çağrıyı, hapis cezası kararı onanan Canan Kaftancıoğlu için yaptı. İşte gündeme oturan olayın detayları...

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın.

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KAFTANCIOĞLU KARARI SONRASI FLAŞ ÇAĞRI

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısı bir anda gündeme otururken, bu çağrıyı, hapis cezası Yargıtay tarafından onanan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için yaptığı öğrenildi. Öte yandan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirildiği de öne sürüldü.

SON DAKİKA: Canan Kaftancıoğlu 'siyasi yasak' kararından sonra ilk kez konuştu! 'Sizlere sesleniyorum...'SON DAKİKA: Canan Kaftancıoğlu 'siyasi yasak' kararından sonra ilk kez konuştu! 'Sizlere sesleniyorum...'

CHP'DEN İLK TEPKİ: TANIMIYORUZ

Yargıtayın Canan Kaftancıoğlu kararı sonrası CHP'den ilk tepki geldi. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun yaptığı açıklamada, "Bir hukuk cinayeti. Talimatlı bir yargı kararıyla karşı karışıyayız. Bu yargı kararını kesinlikle tanımıyoruz. İnanıyorum ki tarih önünde de bu aldıkları kararın utancını yaşayacaklar. Biz bütün milletvekillerimizle il başkanlığına giderek yanında olacağız. Bu karar adaletin katlidir" dedi.

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YARGITAY, KARARI ONADI

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı.

Daire, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onadı. Kaftancıoğlu'na, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı.

Kaftancıoğlu'na, "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan verilen 2 yıl 8 hapis cezaları ise daire tarafından bozuldu.

Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya paylaşımı ve bir televizyon kanalındaki konuşmaları nedeniyle "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırıldığı anımsatılan kararda, bu eylemlerin söz konusu suçun unsurlarını oluşturmadığı ifade edildi.

Kararda, "Terör örgütü propagandası yapma suçunun oluşması için terör örgütü ile ilgili bir öğretinin, düşüncenin veya inancın başkalarına tanıtılması, benimsetilmesi ya da yayılması amacıyla yapılmasının yanında terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, bu yöntemleri övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde yapılması gerekmektedir." denildi.

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçu bakımından ise kararda, muhalif kişiliği ile bilinen Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımlarının bütününün incelendiğinde atılı suçun unsurlarının oluşmadığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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