Son dakika: CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Habertürk'te yayınlanan Olaylar ve Görüşler programında önemli açıklamalarda bulunuyor. Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili ne diyeceği merak ediliyor. Seçime bir yıldan az bir süre kalmasına rağmen Millet İttifakı adayını neden açıklamıyor? Altılı masada adaylık konusu gündeme geldi mi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

ŞARKICI GÜLŞEN'İN TUTUKLANMASI

Gülşen'in sözlerini biz de eleştirdik. Hatta kendisi de özür diledi. Olayı saptırmak için çareler arıyorlar. Bana göre işin gerçeği şu. O sözlerin yanlış olduğunu bizzat Gülşen söyledi. Bunun tutuklanmaya neden olamayacağını hukukçular da söyledi. Çevreler imam hatip dolayısıyla duyarlılık gösteriyor. Onların gösterdiği duyarlılıktan biz daha fazlasını gösteriyoruz. İmam hatiplileri istismar konusu yapmak istiyorlar. Bakara makara diye Kuran'la dalga geçen insana ne yaptılar? Bu ülkenin hakimi, adalet bakanı, cumhurbaşkanı ne yaptılar? Büyükelçi tayin ettiler. Şimdi bunların söyledikleri ne kadar samimi?

GÜLŞEN NEDEN TUTUKLANDI?

İki amacı var. Bir gündem değiştirmek, iki vay efendim biz imam hatiplere sahip çıkıyoruz. İmam hatip hepimizin okulu. Sadece AK Partililer mi gidiyor? Gündemi değiştirip gençleri birbiriyle çatıştırmak için yapıyorlar. Vicdan sahibi herkes bunun yanlış olduğunu biliyor.

