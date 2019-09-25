Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'seçim' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme dair birçok konuda açıklamalarda bulundu.

IMF AÇIKLAMASI

"IMF heyeti ne zaman Türkiye'ye geliyorsa sadece bakan ve bürokratlarla değil sivil toplum örgütleri ve akademik dünya ile görüşüyor. Gizli kapaklı bir görüşme değil, ilk kez de yapılmıyor. Hemen hemen her gelişlerinde yapılıyor. Üstü kapalı bir görüşme olarak sunuluyor. Kamuoyuna yansıması IMF ile iktidar arasındaki görüşmelerin üstünün kapatılmasına yönelik. Davet eden kim? Siz davet ettiniz. STK'larla da görüşüyorlar. Yeni bir olay değil."

SEÇİM AÇIKLAMASI

"Seçimin birinci etabını tamamladık. Birinci etap yerel yönetimlerdi. Yerel yönetimlerde Millet İttifakı önemli bir başarı elde etti. Şimdi sıra geldi ikinci etaba. İkinci etap Cumhurbaşkanlığı ve milletvekillerinin seçimleridir. Biz hemen seçim olacakmış gibi çalışıyoruz zaten."