Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu: Sağlıktaki sorunu çözme konusunda iddialıyım

Son dakika: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Sağlık Forumu: Sağlık Sistemine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı’nda açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin sağlıkla ilgili önemli sorunları olduğunu savunan CHP lideri, "Sağlık sorunları nedir diye akşam gireyim bakayım dedim. 26 milyondan fazla içerik var. Demek ki gerçekten ciddi bir sorunla karşı karşıyayız." dedi. Sağlıkta 6 temel sorun alanı belirlediğini belirten Kılıçdaroğlu, sorunları çözme konusunda iddialı olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasından öne çıkan satırbaşları şöyle:

"Bu salonda bugün Türkiye’nin aslında en temel sorunlarından birini çözmek için bir araya geldik. Sorunu çözme konusunda iddialı olduğumu dile getirebilirim. Çünkü iddiamın kaynağını sorunu yaşamaktan dinlemekten geçiyor. Eğer o sorunu yaşayanı dinlerseniz o sorunun çözümünü de çok rahat bulursunuz. Bizim Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem dediğimiz modelin içinde bir şey daha var. Yasalar görüşülmeden önce hazırlanan taslaklar, öneriler ilgili meslek kuruluşlarıyla, STK’lar ile görüşülür.

"BİR SORUNLAR YUMAĞI VAR"

Sonra olay komisyona geldiğinde yine STK’lar, meslek kuruluşları davet edilir. Hazırlanan tasarı görüşülmeye başlanmadan önce o kuruluşların yetkililerine söz hakkı verilir, görüşlerini aktarırlar. Yasalaştıracak organ ile sorunu çözülecek organın bir arada olmasını sağlayacağız. Bir sorunlar yumağı var ama sorunları çözme konusunda kararlı bir irade koyarsak sorunları çözeriz. Sorunları çözme konusunda kararlı iradeyi kim ortaya koyacak? Sorunun çözülmesi bir genelge, bir yönetmelik ile olacaksa o konuda sorumlu olan kurumun başındaki bakandır. Sorunun kaynağı parlamentodan çıkacak bir yasa ise o zaman bakanlık ve parlamento olmaktır.

"26 MİLYONDAN FAZLA İÇERİK VAR"

Sağlık sorunu Cumhuriyet’in kuruluşundan beri var, bundan sonra da olacaktır. Bir sorunu çözersiniz başka bir sorun çıkar. Teknolojide bir gelişme olur başka bir sorun çıkar. Sağlık sorunları nedir diye akşam gireyim bakayım dedim. 26 milyondan fazla içerik var. Demek ki gerçekten ciddi bir sorunla karşı karşıyayız.

Bildiğim kadarıyla, 6 temel sorun alanı belirledim. Birincisi sağlık çalışanları, sizin sorunlarınız çözülmeden diğerleri çözülemez. Sınırlı sayıda görev yapıyorsunuz, kadro boşlukları var. Sizinle aynı görevi yapmaya hazırlananların da sorunları var. Hasta olarak geldiğimiz zaman bizim de sorunlarımız var. Bunların da çözülmesi gerekiyor. İlaç, tıbbi alan.

"ASKERİ HASTANESİ OLMAYAN TEK ORDU BİZİM ORDUMUZ"

Yeni ürünler çıkıyor, yeni ürünlerin hekimler tarafından hastalara ulaştırılması lazım. Dördüncüsü ise tıbbi donanım. Bu alan sizin sorun alanınız olmaktan çok devletin bunları alıp hastaneye koyma alanı. Sağlık hizmetlerinin finansmanı bu da çok önemli bir alan. Hala bugün milyonlarca kişinin sağlık sigortası yok. 84 milyonluk bir kitlenin karşılaştığı sorun ve bunun hazine ya da bireysel tarafından finanse edilmesi, finansının bir kısmının katkı paylarıyla sağlanması temel sorun alanlarından birisidir. Sağlık hizmetlerinin sunulduğu alan. Bugün herkesin beklediği Askeri Hastanelerin de olması lazım. Maalesef kapatıldı, açılmadı. Askeri hastanesi olmayan tek ordu bizim ordumuz.

Bu toplantıdan çok şey bekliyoruz. Sorun alanlarını sağlıklı belirlerseniz ve çözümleri de üretirseniz biz son derece mutlu oluruz. Bize çözümler lazım. Çözümleri üretirseniz beklediğinizden de hızlı tamamını çözmekte kararlıyız."

