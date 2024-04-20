SON DAKİKA | CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den çok net 'erken seçim' açıklaması: Akdi bozmak demektir!

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bir yandan seçim gecesi seçmenin mektubunu balkondan okuyanlar inip grup toplantısına gidince masal okumaya başladılar. Birisi tesadüfen diyerek başarımızı hiçe saymakla meşgulken bir diğeri seçimi biz kazandık diyecek kadar kibrinden sıyrılamamış vaziyettedir. Önümüzdeki seçimde bu parti iktidara geldiği zaman tamamen yönetim bize geçmiş olacak. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında cumhuriyetin tarihini yeniden yazma fırsatı yakaladık.

Yetkiyi kimden aldığımızı biliyoruz bir kredi aldık alınan bu kredi düpedüz yatırımcı kredisidir. Seçmen 4 yıl bakacağım demiştir 4 yıl bakıp ya krediyi geri çekerler ya da şirkette işler iyi gidiyorsa aman krediyi arttıralım diyerek doğru kullanırsak bu krediyi yeni kredi açılacaktır. Gelin bakalım buraları yönettiğiniz gibi bu şehirleri düze çıkardığınız gibi gelin Türkiye’yi de yönetin diyecekler. O yüzden dünya üzerinde hiçbir belediye başkanına verilmeyen sorumluluk size verilmiştir.

Artık Karadeniz’de CHP adına il belediyelerimiz var. Kimse bir şeyi eksik bırakmadı. Belediye başkanlarımızı başarmaya motive ederek bu 4 yıllık süreçte bunun sınavını vereceğiz. Kibire kapılmayacağız, başkanlarımız kamu görevi yaptıklarının bilincinde olacak.

"SAYIN ERDOĞAN'LA YÜZ YÜZE BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEĞİM"

Yeni bir dönemdeyiz. Bayramda Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak başladım, tüm partilerin siyasi liderleriyle, 18 liderle bayramlaştım. CHP herkesle bayramlaşabilen tek partidir. Sayın Erdoğan'la yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceğim.

Şu sebeple Türkiye ekonomisinin yüzde 80’ine yerel yönetim hizmeti veriyoruz. Türkiye çok büyük bir sıkıntının içinde ve süreçte yoksulluk var, işsizlik var. Bu süreçte ekonomik krizlerin sosyolojik toplumsal krizlere dönüşme riski var. Orada milletin yetki verdiği iki kişi var birisi genel yönetim yetkisini kullananlar diğeri yerel yönetim yetkisini kullananlardır.

Bu iki yapının çatışması, sürtüşmesi millete kaybettirir. Yurt dışından bulunmuş hazır fonların Türkiye’de hizmete sunulmaması bir inada kurban edilmesi milletimize kaybettirir. Millet böyle hataları affetmez. Biz kibre kapılırsak bize, kim kibre kapılırsa ona hesap sorar. Biz bir nezaket telefonu açtık, şimdi bir çalışma ziyaretine gideceğiz. Sizlerin masalarda çalışarak ortaklaştıracağınız taleplerden ajandamızda olması gereken öncelikleri, parti meclisimizin MYK’mızın parti grubumuzun bize toplam siyaset üzerinden yaptıkları yorumları billurlaştırıp ajandamızı oluşturup nezaketle talepte bulunup bir yüz yüze görüşme yapacağız. Ben ilerleme sağlayacağımızı öncelikle toplumdaki bu kutuplaşmayı kırmak için bir adım atacağımız sonra bu toplumun yararına olan işlerde birlikte yol alabileceğimize yürekten inanıyorum.

Biz bu ülkede ana muhalefet partisiyiz şu anda milletimiz yeni bir görev verene kadar. Ama bu topraklardan çıktığımız zaman bu ülkede ana muhalefet partisiyiz yurt dışına çıktığımız zaman Türkiye’nin partisiyiz. Bu ülkeye yapacağımız katkıları görünür kılmak bizim yeni süreçte yeni siyasi hattımızın olmazsa olmazlarıdır.

"HER GEÇEN GÜN İKTİDARA YÜRÜDÜĞÜMÜZÜN BİLİNCİYLE DAVRANMAK DURUMUNDAYIZ"

Seçim bitti, 20 gün tadını çıkardık, belli bir ölçüde dinlendik. Bundan sonra örgütümüz sürekli seçim motivasyonuyla çalışmak zorundadır. Her geçen gün iktidara yürüdüğümüzün bilinciyle, ciddiyetiyle ve sorumluluğuyla davranmak durumundayız. Milletimiz birilerine sarı kart gösterirken bize bir az önce bahsettiğim krediyi tanımıştır. 4 yıl boyunca sizi izleyeceğim ve kararı vereceğim demiştir.

Oylarımızı kalıcılaştırmalıyız. Erken seçim çağrısı yapmak akdi bozmak demektir. Erdoğan’ın ilk başlarda mektubu doğru okuyup şimdi martaval okuması bundandır. Varsın milletin mesajını almasınlar. Millet mesajı almayanları da mesajı doğru alanları da bilir.

"ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI YAPMAK AKDİ BOZMAK DEMEKTİR"

Sayın Erdoğan, her konuşmasında özenle 4 yıllık seçimsiz bir dönemin altını çizmektedir. Ben bunun bir yerel seçim olduğunun, sarı kart gösterilmesi gerektiğini, bu seçimin genel sonuçlar doğurmayacağını ama genele mesaj vereceğini, ses duyuracağını söyleyip AK Partiliden de MHP'liden de oy istedim. Bu teveccüh görüldü. Bu seçmene seçimden sonra bu bir yerel seçim deyip erken seçim çağrısı yapmak bu seçmenle kurduğumuz akdi bozmak demektir. Bir erken seçim talebi olacaksa o şöyle olacaktır, sarı karttan anlamayıp ikinci sartı kartı arananlar var. Örneğin MHP. Bizimkiler CHP'ye oy vermedi diyor. Niye? Bal gibi var bütün sonuçlar ortada. Çünkü bizim gibi bakmıyor. Bize verilen oylar değerlidir, başımızın üstündedir, hak edeceğiz ve kalıcılaştırmak istiyoruz, biz görüyoruz o oyu. Belki de emanettir, ihanet etmezsen burada kalır. Ama o daha ilk günden geçen daha geçen seçim kendisine oy vermiş seçmene sen CHP'lisin diyor, sen oralı oldun artık diyor, sen hainsin diyor. Hepimize diyordu ya, sıra yıllardır oy aldığı seçmene geldi."





