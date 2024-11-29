Son dakika | CHP lideri Özgür Özel'e "Akın Gürlek" soruşturması: İki suçlama üzerine harekete geçildi

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "terörle mücadele görev almış kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

DOSYA ANKARA'YA GÖNDERİLECEK

AA'nın aktardığına göre; soruşturma kapsamında, gerekli tespitlerin yapılması ve akabinde soruşturma evrakıyla ilgili Özel hakkında fezleke hazırlanması için dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek.

ÖZGÜR ÖZEL, AKIN GÜRLEK HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

Bu sabah CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan ve yerine kayyum atanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i cezaevinde ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada Akın Gürlek'i şu sözlerle hedef almıştı:

"Kimin partisine diz çöktürmeye, kimin belediye başkanını (Ahmet Özer) teslim almaya çalışıyorsunuz?! Akın Gürlek cürmün kadar yer yakarsın. İstifa et. Gün gelir ben yine burada dimdik dururum, sen kim bilir yurt dışında hangi sosyal medya hesabından bize saldırırsın. Ya da o günlerde bu yaptığın hukuksuzlukların cezasını çekersin. Sen bir hukuksuzluğa tabi olsan senin hukukunu da biz savunuruz."

"Akın Gürlek, gücünü diplomandan değil sahiplerinden alıyorsun. Hukuk kurallarına ve anayasaya geri dön, verilen talimatlarla suç işleme. Bu ülkede Yılmaz Tunç, Akın Gürlek ve Yusuf Tekin görevden alınmadıkça toplumsal barış sağlanmaz."



İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek

Özel ayrıca 26 Kasım’da TBMM grup toplantısındaki konuşmasında da Akın Gürlek'e yüklenmişti.