Son dakika | Esenyurt'taki mitingde gözler o 3 ismi aramıştı! Özgür Özel'den Mansur Yavaş, Burcu Köksal ve Tanju Özcan açıklaması: "Çağrıya uymamaktan değil"

Son dakika haberi: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması üzerine CHP, Antalya'da planlanan kampını iptal edip tüm milletvekilleriyle İstanbul'da toplandı. Bugünkü grup toplantısı Avcılar'da bir otelde düzenleniyor. Toplantı öncesi CHP lideri Özgür Özel açıklamalarda bulundu.
Özgür Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:
Daha önce planladığımız gibi, bugün Antalya'da kampta olacaktık. Ancak Türkiye'nin gündemine atılan bir bomba, demokrasiye vurulan bir hançer, siyasete vurulmak istenen kötü bir neşter yüzünden kampımızı iptal ettik. MKYK'mızı Esenyurt'ta topladık dün. Bugün de tüm milletvekillerimizle birlikte böyle bir kapasiteyi sağlayabilecek en yakın otelde, bu sıcak gündeme daha çok yoğunlaşarak ve önümüzdeki dönem milletin gerçek sorunları, başta ekonomi olmak üzere önümüzdeki bütçe takviminde grubumuzla görüşmek üzere toplantımızı burada başlatıyoruz.
Bugün tüm milletvekillerimizle sıcak gündemi konuşacağız. Yarın 31 Mart seçimlerinden sonra gelişen siyasi gündemi, partimizin 47 yıl sonra 1. olmasını, bunu muhafaza edip geliştirerek devam etmesinin nasıl mümkün olduğunu konuşacağız.
Kente suç işlemeye, rantı yönetmeye geliyor. Bütün Esenyurtlular biliyor ki 100 bin nüfuslu Esenyurt 1 milyon nüfuslu yapılırken o kirli ilişkilerle oldu. Esenyurt bir kent suçları müzesidir, kurucusu da Adalet ve Kalkınma Partisi siyaseti, AK Parti belediyeciliğidir.
CHP, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından tüm belediye başkanları ve milletvekillerini acil koduyla dün Esenyurt'a çağırdı. Ancak Mansur Yavaş, Tanju Özcan ve Burcu Köksal ve bazı belediye başkanları söz konusu buluşmaya katılmadı.
Ahmet Özer'in tutuklanması üzerine gözlerin çevrildiğ isimlerden olan ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etmişti:
"Öncelikle seçilmiş bir belediye başkanının davetle çağrı mümkün iken sabahın 05.30'unda evinin basılarak gözaltına alınması hukuka uygun değildir. Sadece itibarsızlaştırmak istendiğinin bir göstergesidir. Akşam internette yayınlanan Cumhuriyet savcılığının tutuklama talep müzekkeresinde bahsettiği olay ve iddiaların 5-10 yıl kadar geriye giderek tespit edildiği açıklanmaktadır. Neden bu tarihe kadar beklenmiştir? Hiç kimse suç işleme özgürlüğüne sahip değildir. Belediye Başkanının varsa suçu yasalara uygun şekilde yargılaması yapılıp cezalandırılması mümkün iken delillerin karartılma ihtimali olmaması, sabit ikametgah sahibi olması ve bunun gibi nedenlerle tutuksuz yargılama usulü varken tutuklama yapılması usul ve yasaya aykırıdır. Son günlerde bir yandan terör örgütü liderine yasal statü verilmeye çalışılıp (Yargıtay içtihatlarında terör örgütü üyeliği için çok somut ve ciddi kanıtlar aranmasına rağmen) Ahmet Özer’in afaki ve soyut suçlamalarla tutuklanması demokrasi ve hukuk devleti adına endişe vericidir. Henüz tutuklama yapılmadan soruşturma esnasında bazı internet sitelerinde Esenyurt Belediyesine kayyum atanacağı iddiaları ve bu iddianın gerçekleşmiş olması, işin siyasi boyutunun inkar edilemez bir hal aldığını göstermektedir."
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise mitinge katılmayışıyla ilgili tv100'e yaptığı açıklamada "Sebepleri var tweet atmak istemedim. Kefil olmadığım kimse için tweet atmam. Olayı bütün yönleriyle görmek istiyorum, gördükten sonra değerlendireceğim. Ahmet Özer seçilmiş biri ama ben hayatımda hiç görmedim. Ama masumiyet karinesine inanmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.