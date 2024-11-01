Son dakika | Esenyurt'taki mitingde gözler o 3 ismi aramıştı! Özgür Özel'den Mansur Yavaş, Burcu Köksal ve Tanju Özcan açıklaması: "Çağrıya uymamaktan değil"

Son dakika haberi: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması üzerine CHP, Antalya'da planlanan kampını iptal edip tüm milletvekilleriyle İstanbul'da toplandı. Bugünkü grup toplantısı Avcılar'da bir otelde düzenleniyor. Toplantı öncesi CHP lideri Özgür Özel açıklamalarda bulundu.

CHP'NİN ÜÇ GÜNLÜK YOL HARİTASI

Özgür Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:

Daha önce planladığımız gibi, bugün Antalya'da kampta olacaktık. Ancak Türkiye'nin gündemine atılan bir bomba, demokrasiye vurulan bir hançer, siyasete vurulmak istenen kötü bir neşter yüzünden kampımızı iptal ettik. MKYK'mızı Esenyurt'ta topladık dün. Bugün de tüm milletvekillerimizle birlikte böyle bir kapasiteyi sağlayabilecek en yakın otelde, bu sıcak gündeme daha çok yoğunlaşarak ve önümüzdeki dönem milletin gerçek sorunları, başta ekonomi olmak üzere önümüzdeki bütçe takviminde grubumuzla görüşmek üzere toplantımızı burada başlatıyoruz.

Bugün tüm milletvekillerimizle sıcak gündemi konuşacağız. Yarın 31 Mart seçimlerinden sonra gelişen siyasi gündemi, partimizin 47 yıl sonra 1. olmasını, bunu muhafaza edip geliştirerek devam etmesinin nasıl mümkün olduğunu konuşacağız.

Pazar günü de daha çok bütçe görüşmeleri odaklı ve vatandaşa bütçenin doğru aktarılmasıyla ilgili etkili, net ve sert siyasetin nasıl takip edileceğini konuşacağız.

"ESENYURT'U HİÇ BOŞ BIRAKMAYACAĞIZ"

Bir gözümüz Silivri'de, elimiz, kulağımız Esenyurt'ta. Milletvekili arkadaşlarımız bundan sonra Esenyurt'u hiç boş bırakmayacak, hiçbirimiz boş bırakmayacağız.

YÜKSEL ÇENGEL İÇİN BAŞSAĞLIĞI

Güne Yüksel Çengel'in kayıp haberiyle uyandık, ailesine, partililerimize başsağlığı diliyoruz.

"ESENYURT BİR KENT SUÇLARI MÜZESİDİR"

Esenyurt, CHP tarafından yönetilirken 2004'te AK Parti tarafından kazanıldı. Son günlerde sosyal medya paylaşımıyla da gündemde olan Necmi Kadıoğlu'na yönettirildi. 100 binin altına teslim ettik, 1 milyon nüfusla geri aldık. Esenyurt kent suçları müzesi gibidir. Bir kente yapılan her kötülük Esenyurt'a yapılmış. Küçük parsellere sınırsız katlar verilmiş, blokların arasından rüzgar geçemiyor. O rantın AK Parti tarafından bile bile kente karşı işlenen suçlara sessiz kalındığı bir yer Esenyurt. Esenyurt'un canına tak etti de 2019'a bize verdiler.

"İFTİRAYLA KAYYUM ATADILAR"

Necmi bey 2017'de istifa ettirilmişti. Hakkında bir yargılama duymadık. Şimdi sosyal medya paylaşımıyla gündeme geliyor, "Geri geliyoruz" diyor. Evet geri geldiler. Bize verilmesini hazmedemediler. İlk fırsatta geldiler; yalanla, dolanla, iftirayla, 10 yıldır parti üyemiz olan bir kanaat önderini, profesörü bölücü örgüt üyesi diye yaftalayıp Silivri'ye koyup sonra oraya belediye meclisinden vekil seçmek yerine sadakatinden emin oldukları, suç işletebilecekleri birini getirip buraya kayyum diye atadılar.

"KENTE SUÇ İŞLEMEYE, RANTI YÖNETMEYE GELİYOR"

Kente suç işlemeye, rantı yönetmeye geliyor. Bütün Esenyurtlular biliyor ki 100 bin nüfuslu Esenyurt 1 milyon nüfuslu yapılırken o kirli ilişkilerle oldu. Esenyurt bir kent suçları müzesidir, kurucusu da Adalet ve Kalkınma Partisi siyaseti, AK Parti belediyeciliğidir.

Beylikdüzü ile Esenyurt sınırdır, arasında uçurum vardır. Çünkü birini kenti sevenler, birini kenti sömürenler yönettiği içindir.

CHP MİTİNGİNE KATILMAYAN BELEDİYE BAŞKANLARI

Hepsi haklı gerekçelerini bildirdiler. Mansur bey bizimle aynı duygularla tertiplenmiş bir başka etkinliğe katıldı. Belediye başkanlarına '1 gün sonra şurada olun' dendiğinde her zaman imkanları olmuyor. Önemli mazeretlere, ertelenemeyecek programlarına son derece saygılıyız. Belediye başkanlarımızın yüzde 60'ı katılamadı belki. Gelemeyenler daha çok. Bu, çağrıya uymamaktan değil, yaptıkları kamu görevini aksatmamak sorumluluğundan.

SİNE-İ MİLLET TARTIŞMASI

Sine-i mililet tartışmaları sosyal medyada her kriz anındaki popüler tartışmalardır. MYK toplantımız bitti, çıktık konuştuk. Ben Kemal beyin de o değerlendirmelere iştirak ettiğini bilmiyordum. Kemal beye cevap değildi aslında. Sine-i millet el yapımı bomba gibi siyasete, sine-i millet tartışması tuzaklıyorlar. Erken seçime zorlamak vatanseverliktir. Sine- milleti savunmak tuzağa düşmektir. Kendisi de bilir ama maalesef sosyal medya odaklı birtakım arkadaşlar var, sayın genel başkanın iletişimine katkı sağlayan. Sonra Genel Başkanın Fikret Bila'ya düzeltmesini gördüm, 'Erken seçim istiyoruz demek istedim' diye. O doğru.

NE OLMUŞTU?

CHP, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından tüm belediye başkanları ve milletvekillerini acil koduyla dün Esenyurt'a çağırdı. Ancak Mansur Yavaş, Tanju Özcan ve Burcu Köksal ve bazı belediye başkanları söz konusu buluşmaya katılmadı.

MANSUR YAVAŞ VE TANJU ÖZCAN'DAN 'AHMET ÖZER' AÇIKLAMALARI

Ahmet Özer'in tutuklanması üzerine gözlerin çevrildiğ isimlerden olan ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etmişti:

"Öncelikle seçilmiş bir belediye başkanının davetle çağrı mümkün iken sabahın 05.30'unda evinin basılarak gözaltına alınması hukuka uygun değildir. Sadece itibarsızlaştırmak istendiğinin bir göstergesidir. Akşam internette yayınlanan Cumhuriyet savcılığının tutuklama talep müzekkeresinde bahsettiği olay ve iddiaların 5-10 yıl kadar geriye giderek tespit edildiği açıklanmaktadır. Neden bu tarihe kadar beklenmiştir? Hiç kimse suç işleme özgürlüğüne sahip değildir. Belediye Başkanının varsa suçu yasalara uygun şekilde yargılaması yapılıp cezalandırılması mümkün iken delillerin karartılma ihtimali olmaması, sabit ikametgah sahibi olması ve bunun gibi nedenlerle tutuksuz yargılama usulü varken tutuklama yapılması usul ve yasaya aykırıdır. Son günlerde bir yandan terör örgütü liderine yasal statü verilmeye çalışılıp (Yargıtay içtihatlarında terör örgütü üyeliği için çok somut ve ciddi kanıtlar aranmasına rağmen) Ahmet Özer’in afaki ve soyut suçlamalarla tutuklanması demokrasi ve hukuk devleti adına endişe vericidir. Henüz tutuklama yapılmadan soruşturma esnasında bazı internet sitelerinde Esenyurt Belediyesine kayyum atanacağı iddiaları ve bu iddianın gerçekleşmiş olması, işin siyasi boyutunun inkar edilemez bir hal aldığını göstermektedir."

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise mitinge katılmayışıyla ilgili tv100'e yaptığı açıklamada "Sebepleri var tweet atmak istemedim. Kefil olmadığım kimse için tweet atmam. Olayı bütün yönleriyle görmek istiyorum, gördükten sonra değerlendireceğim. Ahmet Özer seçilmiş biri ama ben hayatımda hiç görmedim. Ama masumiyet karinesine inanmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır