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  4. SON DAKİKA | CHP'nin keskin kaleminden çok sert sözler: 'O gün Süleyman Soylu Türkiye'den kaçacak!'

SON DAKİKA | CHP'nin keskin kaleminden çok sert sözler: 'O gün Süleyman Soylu Türkiye'den kaçacak!'

21.09.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki gerginlik sürerken Özgür Özel'den çok konuşulacak bir açıklama geldi! Süleyman Soylu hakkındaki 'parti kuracak' iddialarının hatırlatılması üzerine Özel, 'Süleyman Soylu, Recep Tayyip Erdoğan iktidarı kaybettiği gün Türkiye'den kaçmaya kalkar' dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | CHP'nin keskin kaleminden çok sert sözler: 'O gün Süleyman Soylu Türkiye'den kaçacak!'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun parti kuracağı veya siyaseti bırakacağı konusundaki iddialarla ilgili konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel; Bakan Soylu hakkında sert ifadeler kullandı. Özel, seçim sonucunu işaret etti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN CANLI YAYINDA FLAŞ SÖZLER: 'SÜLEYMAN SOYLU KİM?'

İşte Özgür Özel'in o açıklamaları...

"Süleyman Soylu, Recep Tayyip Erdoğan seçimi kaybettiği gün Türkiye'den kaçmaya kalkar. Ben bu kadar net söyleyeyim. Bunun üzerine başka bir alternatif yok. Hiç bize öyle maval okumasın, millet kimin ne olduğunu biliyor.

Başlıksız-1

Bu kadar işe bulaşmış kişinin bunları söyleme hakkı da yoktur, bunları söyleme haddi de yoktur. Süleyman Soylu kim?"


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