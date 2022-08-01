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  4. SON DAKİKA | CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısı düştü! Meclis yeterli sayıya ulaşamadı

SON DAKİKA | CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısı düştü! Meclis yeterli sayıya ulaşamadı

01.08.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) olağanüstü toplantıya çağırdığı TBMM’de, Genel Kurul’un çalışabilmesi için toplantı yeter sayısına ulaşılamadı. CHP'nin toplantı çağrısı çoğunluk sağlanamadığı için düştü.

SON DAKİKA | CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısı düştü! Meclis yeterli sayıya ulaşamadı

Son dakika: Cumhuriyet Halk Partisi, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırmıştı. TBMM’de yapılan yoklamada Genel Kurul’un çalışabilmesi için toplantı yeter sayısına ulaşılamadı.

200 milletvekili genel kurulda olmadığı için olağanüstü toplantı çağrısı düştü

NE OLMUŞTU?

CHP'nin, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda 120 milletvekilinin imzasının bulunduğu dilekçeyi TBMM Başkanlığı'na sunması üzerine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurul'u 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
CHP tbmm
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