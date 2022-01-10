SON DAKİKA | CHP önerge vermişti! Kalıcı yaz saati uygulaması değişiyor mu? Bakan Dönmez açıkladı

Türkiye'de 2016'da yaz-kış saati uygulamasını kaldırıldı ve kalıcı yaz saati uygulamasına geçilmişti. Yasal düzenlemeyle kalıcı hale getirilen yaz saati uygulaması hem vatandaşlar tarafından hem de siyasiler tarafından tartışılmaya devam ediliyor. Kalıcı yaz saati uygulamasıyla ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Burak Erbay'ın soru önergesine yanıt verdi. İşte son dakika haberini detayları...

KALICI YAZ SAATİ UYGULAMASI KALDIRILACAK MI? BAKAN DÖNMEZ'DEN AÇIKLAMA

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre yasal düzenlemeyle kalıcı hale getirilen kalıcı yaz saati uygulamasıyla ilgili olarak CHP'li Burak Erbay'ın soru önergesine yanıt veren Bakan Dönmez şunları ifade etti:

"Uygulamanın başlamasından bu yana elde edilen tasarruf yaklaşık 6.82 milyar kWh olup, bu tasarrufun parasal karşılığı tek zamanlı tarifeye göre 3.97 milyar TL, üç zamanlı tarifeye göreyse 5.94 milyar TL'dir. Bununla birlikte, AB komisyonu tarafından üye ülkeler 28 Mart 2021'den itibaren tek saat uygulamasına geçilmesi tavsiye kararı iletilmiş olup, üye devletler bu yönde kararlarını kendileri alacaktır. Tüm bu gelişmeler doğrultusuna mevcut saat uygulamasının değiştirilmesi yönünde bakanlığımızın bir çalışması bulunmamaktadır."

