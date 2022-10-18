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Son dakika: İktidar ile muhalefeti karşı karşıya getiren dezenformasyon yasasıyla ilgili CHP'den hamle geldi! Anayasa Mahkemesi...

18.10.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), sosyal medya düzenlemesindeki 29. madde için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

Son dakika: İktidar ile muhalefeti karşı karşıya getiren dezenformasyon yasasıyla ilgili CHP'den hamle geldi! Anayasa Mahkemesi...

Son dakika: CHP, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Dezenformasyon Yasası'nın 29'uncu maddesi için, yürütmenin durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu. AYM’ye başvuru sonrası açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, şunları söyledi:

"Bu yasa muhalefeti, medyayı, basını, sosyal medyayı susturmaktır. Kendi yalanlarını gerçek gibi sunmak, gerçekleri yalan diye nitelemek yasasıdır ve kabulü mümkün değildir. Yüksek mahkemenin kararı var. 153'e ve kararın bağlayıcılığına aykırı. 29. madde ile ilgili başvuruyu bekletmeksizin yürürlüğün durması bakımından bir an önce ele alınmasını yüce mahkemeden talep ediyorum. Bu kanun, Türkiye'de demokrasiyi tahrip etmekle kalmaz, Türkiye'yi dünya milletler ailesi içinde demokrasi liginden düşürmez, kategori dışında tutar.”

KILIÇDAROĞLU: TAMAMININ İPTALİ İÇİN DE AYM'YE GİDECEĞİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada Resmi Gazete'de yayınlanan yasanın tamamının iptali için AYM'ye başvuracaklarını duyurmuştu.

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CHP lideri şu ifadeleri kullanmıştı;

"Türkiye bir taraftan bu tür acıları yaşarken bir de sansür yasası geçirdiler. Gazeteci özgürce eleştirecektir. Hatamızı, eksiğimizi görelim. Araştırarak, soruşturarak yazması lazım. Sansür yasası AK Parti ve MHP'li vekillerin oylarıyla kabul edildi. 29'uncu madde için yürütmeyi durdurma talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne, sonra da tümünün iptal için Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz"

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