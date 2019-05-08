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Son dakika! CHP ve İYİ Parti'den YSK'ya 'seçim iptali' başvurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 12:28 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İstanbul’un 39 ilçesindeki seçimlerin ve 24 Haziran seçimlerinin iptali için YSK’ya başvurdu. Erkek, başvurunun ardından "Aynı zarf içinden çıkan tüm oy pusulaları ve seçimlerin iptalini talep ettik" ifadesini kullandı. Son dakika habere göre, CHP'nin ardından İYİ Parti de, 31 Mart İstanbul seçimlerinin 'tümünün iptal edilmesi' için tam kanunsuzluk iddiasıyla YSK'ya itirazda bulundu.

CHP ve İYİ Parti İstanbul’un tamamında seçimlerim yenilenmesi talepli tam kanunsuzluk başvurusunu YSK’ya yaptı. Başvuru dilekçesinde; sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük tespiti nedeniyle İstanbul’un 39 ilçesinin tamamında seçimlerin iptali istendi. CHP, ayrıca 24 Haziran seçimlerinin de iptalini istedi.

YSK, BAŞVURU ÜZERİNE TOPLANIYOR

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de itirazda bulunan CHP'nin itirazı üzerine Yüksek Seçim Kurulu 15.30'da toplantı yapacağını duyurdu.

Muharrem Erkek, gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"YSK demişti ki, benim için önemli olan seçmen iradesi. Ben onun iradesini sakatlayamam demişti. Bugün ne değişti? Sandık kurullarında görev yapan kişilerin, o sandıktan çıkan sonucu etkilediklerine dair somut bir delil, itiraz dilekçesinde ortaya konmadı. 31 Mart'tan sonra oylar yeniden sayıldı. Sonuç değişmedi, bu sefer başka iddialar ortaya atıldı. Kısıtlı seçmen, zihinsel engelliler, ölü seçmenler, sahte seçmenler dendi olmadı. En sonunda dendi ki, sandık kurullarında kamu görevlisi olmayan kişiler görev yaptı. 24 Haziran'da da görev yaptı. O zaman kanunun iradesi buysa, 24 Haziran seçiminin iptali gerektirir. Sayın İmamoğlu kararı doğruysa, sayın Erdoğan'ın da mazbatasını iptal etmek zorundasınız. Bunu biz değil, YSK ortaya çıkardı.

Sandık kurulunda görev yapan başka ve memur üyelerin belirlenmesinde, seçmenlerin ve siyasi partilerin hiçbir müdahalesi yok. İstanbul'da görev yapan sandık başkanları ve görevlerini İmamoğlu mu belirledi? Siz nasıl seçmenin iradesini yok sayarsınız. İstanbul seçmeninin iradesini nasıl gözardı edersiniz? Ben seçmenin iradesine müdahale ederim diyorsanız, 24 Haziran'da çıkan sonuca da müdahale etmek zorundasınız. Eğer bu kararınız doğruysa, sayın Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını iptal ettiyseniz, Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını iptal etmek zorundasınız. İkisinde de aynı kurullar, aynı şartlar vardı. Milletin vicdanında adaleti tecelli etmesini istiyorsanız, 24 Haziran seçimlerini iptal etmek zorundasınız. İşte bunun için başvurduk.

İmamoğlu'nu 39 ilçede oy kullanan seçmenler seçti. Aynı zarftan çıkan diğer sonuçları niye iptal etmiyorsunuz? İBB seçimini iptal ediyorsanız, 39 ilçedeki tüm seçimleri de iptal etmek zorundasınız. İşte bu başvuruları yaptık, tam kanunsuzluk sebebiyle yaptık. Çünkü bu başvuruda süre kesinlikle aranmaz.

YSK'ya kesinlikle güvenmiyoruz, inanmıyoruz. Biz bu başvuruyu yaptık, çünkü 24 Haziran seçimlerinde de aynı durum söz konusu. Çünkü binlerce kamu görevlisi olmayan kişinin görev yaptığı çok açık. Büyük çoğunluğu 24 Haziran'da da görev yaptı. Biz önemli bir mesaj veriyoruz Türkiye'ye, bu mücedele demokrasi mücadelesidir. Ekrem İmamoğlu'nun ya da CHP'nin mücadelesi değildir. Demokrasiye inanmaktır, onun için bu başvuruyu yaptık. Bakalım inceleyebilecekler mi, cesurca karar verecekler mi?

İYİ Parti'nin başvurusu bildiğim kadarıyla YSK'nın kararını tekrar gözden geçirilmesiyle ilgiliydi.

Sandık kurulundaki görevlilerin seçime müdahale ettiği doğru değildir. Aynı zarf içinde ortaya çıkan seçimlerinde iptalini talep ettik"

Ayrıntılar geliyor...

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Okuyucu Yorumları 78 yorum
Red olacağını bile bile itiraz sunmak... Adamlar diyorki itiraz süresi var bunlar gündem yaratmak için boş işlerle uğraşıyor.
cahil cahil konuşma maksat yskya nasıl sacma bir karar verdiğini göstermek. Eğer ysk bu basvuruyu kabul etmesse akp nin gudumunde olduğunu birkez daha göstermiş olacak.
Tam kanunsuzluğun süresi olmaz. sallama. red gelebilir o ayrı konu
işinize gelmedimi , cesaretiniz varsa gelin seçimlere.kim korkak kim hırsız çıksın ortaya.
tam kanunsusluk iddiasiyla suresiz basvuru hakki var. akepe de ayni sekilde basvuruyu yapti. yoksa ikiside yapamaz tek acik kapi burasi.
Senin o boş işler dediğin şu.İki buçuk milyon mühürsüz oy geçerli sayıldı.Onu geçerli sayan bu seçimi mi iptal ediyor.Şimdi sende saf ayağına yatıp,o ysk'nın bileceği iş,ben ne yapayım dersin değil mi?
@sahra_tunga_2000 SANDIK GÖREVLİLERİ MEMUR DEGİL O MEMURLARIN DİGER İLÇE BLD BŞKN OY MECLİS UYESİ OYLARI İL GENEL MECLİSÜYELERİ SANDIKTAN AYNI ZARFTAN AYNI İPTAL ETME GEREKÇENZ NEY. SANDIK GÖREVLİKERİ MEMUR DEGİL BU PŞSLİGİNİZİ. SEÇMENE ÖDETEMEZSİNİZ. BU SEÇMENİ OYUNU. ENFEL TEŞKİL ETMEZ. BU OYUN TUZAK SİZİN KUMPASINIZ BU BİR 15BTEMMUZUN İKİNCİ VERSİYONUDUR ÜLKEYE
Red olacağı nereden belli İnsanlar hak aramasın mı bu ülkede? Gündem olmak mı? Gündemdeler zaten. Burası Uganda Muz cumhuriyeti mi?
İptal edilmesi zaten kanunsuz bari bir iş yaptınız. Hepsini niye iptal etmiyorsunuz da kaybedileni iptal edip rezil oluyorsunuz
Gündem yaratmak mı? Sen nerede yaşıyorsun arkadaşım? Sizin oralarda gündemde ne var?
İtirazlılara bakılıyor...
yanlış anlamayın akp veya ysk yi savunduğum icin değil. Iptal edilmeme sebebi digerleri icin ifraz olmadığı icin. ysk sadece itirazlara bakıyor ve ifraz üzerinden işlem yapıyor. Ama kesinlikle tüm ist. Iptal olmalı.
kabul etmezler çünkü 25 İlçe 17 ye iner ve mecliste azınlık olurlar
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