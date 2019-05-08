Son dakika! CHP ve İYİ Parti'den YSK'ya 'seçim iptali' başvurusu

Muharrem Erkek, gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "YSK demişti ki, benim için önemli olan seçmen iradesi. Ben onun iradesini sakatlayamam demişti. Bugün ne değişti? Sandık kurullarında görev yapan kişilerin, o sandıktan çıkan sonucu etkilediklerine dair somut bir delil, itiraz dilekçesinde ortaya konmadı. 31 Mart'tan sonra oylar yeniden sayıldı. Sonuç değişmedi, bu sefer başka iddialar ortaya atıldı. Kısıtlı seçmen, zihinsel engelliler, ölü seçmenler, sahte seçmenler dendi olmadı. En sonunda dendi ki, sandık kurullarında kamu görevlisi olmayan kişiler görev yaptı. 24 Haziran'da da görev yaptı. O zaman kanunun iradesi buysa, 24 Haziran seçiminin iptali gerektirir. Sayın İmamoğlu kararı doğruysa, sayın Erdoğan'ın da mazbatasını iptal etmek zorundasınız. Bunu biz değil, YSK ortaya çıkardı.

CHP ve İYİ Parti İstanbul’un tamamında seçimlerim yenilenmesi talepli tam kanunsuzluk başvurusunu YSK’ya yaptı. Başvuru dilekçesinde; sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük tespiti nedeniyle İstanbul’un 39 ilçesinin tamamında seçimlerin iptali istendi. CHP, ayrıca 24 Haziran seçimlerinin de iptalini istedi.

Sandık kurulunda görev yapan başka ve memur üyelerin belirlenmesinde, seçmenlerin ve siyasi partilerin hiçbir müdahalesi yok. İstanbul'da görev yapan sandık başkanları ve görevlerini İmamoğlu mu belirledi? Siz nasıl seçmenin iradesini yok sayarsınız. İstanbul seçmeninin iradesini nasıl gözardı edersiniz? Ben seçmenin iradesine müdahale ederim diyorsanız, 24 Haziran'da çıkan sonuca da müdahale etmek zorundasınız. Eğer bu kararınız doğruysa, sayın Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını iptal ettiyseniz, Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını iptal etmek zorundasınız. İkisinde de aynı kurullar, aynı şartlar vardı. Milletin vicdanında adaleti tecelli etmesini istiyorsanız, 24 Haziran seçimlerini iptal etmek zorundasınız. İşte bunun için başvurduk.

İmamoğlu'nu 39 ilçede oy kullanan seçmenler seçti. Aynı zarftan çıkan diğer sonuçları niye iptal etmiyorsunuz? İBB seçimini iptal ediyorsanız, 39 ilçedeki tüm seçimleri de iptal etmek zorundasınız. İşte bu başvuruları yaptık, tam kanunsuzluk sebebiyle yaptık. Çünkü bu başvuruda süre kesinlikle aranmaz.