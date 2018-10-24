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Son dakika! CHP yerel seçim adaylarını belirledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2018 15:39 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçim için 105 adayını belirledi. Son dakika habere göre, 35 belediye başkanı yeniden aday gösterilecek.

Son dakika! CHP yerel seçim adaylarını belirledi

CHP Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için startı verdi. Edinilen bilgilere göre 35'in üzerinde belediye başkanı yeniden aday olacak. Bu 105 adayın ağırlıklı olarak İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinden, tek adayın öne çıktığı illerde ve örgütün üzerinde uzlaştığı isimler olduğu öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun aday belirlemek için yetki istemediği, genel başkanın önerisinin Parti Meclisi'nde oylanacağı belirtildi. Ön seçim yapılmayacağı da gelen bilgiler arasında.

CHP YEREL SEÇİM ADAYLARI LİSTESİ

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CHP yerel seçim seçim 2019 belediye başkanı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ALLAH BU GERİZEKALI PARTİYİDE KAHRETSİN AKP’ye AKP’den daha ÇOK YARARI VAR. Ne mal bunlar arkadas
bakırköyü soyan vatandaşı yeniden aday göstermişmi acaba gelki bakırköy koyun gibi gider oyu verir gelir farketmez
İstanbulun ilçeleri olan.Tuzlada,pendikte,kartalda ve maltepede aday olacak kişilerden tek istediğimiz daha önce belediye başkanlığı yapmamış ve adı yolsuzlukla anılmamış olsun..C...E olursa vay halimize...
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