Son dakika! CHP yerel seçim adaylarını belirledi

CHP Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için startı verdi. Edinilen bilgilere göre 35'in üzerinde belediye başkanı yeniden aday olacak. Bu 105 adayın ağırlıklı olarak İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinden, tek adayın öne çıktığı illerde ve örgütün üzerinde uzlaştığı isimler olduğu öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun aday belirlemek için yetki istemediği, genel başkanın önerisinin Parti Meclisi'nde oylanacağı belirtildi. Ön seçim yapılmayacağı da gelen bilgiler arasında.

CHP YEREL SEÇİM ADAYLARI LİSTESİ





