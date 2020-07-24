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Son dakika: Çiftçiye destek ödemesi yattı mı? Çiftçi destek parası ne kadar, hesaba mı yattı?

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2020 09:44 | Son Güncelleme

Bakan Pakdemirli açıkladı! Destek ödemeleri hakkında son dakika açıklaması geldi. Peki çiftçiye destek ödemesi yattı mı? Çiftçinin destek ödemeleri hesaba mı yattı, destek ödemeleri nereden alınacak? Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Kurban Bayramı öncesi, 10 kalemde toplam 358 milyon 204 bin lira tarımsal desteğin çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacağını müjdeledi.

Son dakika: Çiftçiye destek ödemesi yattı mı? Çiftçi destek parası ne kadar, hesaba mı yattı?

Binlerce çiftçinin merakla beklediği haber geldi. Destek ödemeleri hakkında son dakika açıklaması geldi. Peki çiftçiye destek ödemesi yattı mı? Çiftçinin destek parası hesaba mı yattı? Çiftçi destek parası kaç para ve vereden çekilecek? Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Kurban Bayramı öncesi, 10 kalemde toplam 358 milyon 204 bin lira tarımsal desteğin çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacağını müjdeledi! Peki çiftçi destek parası hesaba mı yatacak? Çiftçi destek parası nereden çekilecek? Çiftçi paraları saat kaçta yatacak? İşte son dakika Bekir Pakdemirli** açıklaması...

Çiftçiye destek ödemesi yattı mı?

Destek paralarının ne zaman yatacağını merak eden çiftçilere bugün müjdeli haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Kurban Bayramı öncesi 10 kalemde, 358 milyon 204 bin liralık destek bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak." açıklamasında bulundu. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle bu haber çiftçiler tarafından sevinçle karşılandı. Peki çiftçi destek parası hesaba mı yatacak? Çiftçi destek parası nereden çekilecek?

Çiftçi parası hesaba mı yatacak, çiftçi destek parası ne zaman, saat kaçta yatacak?

Çiftçilerin açıklamayla birlikte merak ettiği konulardan birisi de
çiftçi paraları bugün mü yatıyor, çiftçi paraları saat kaçta hesaba yatacak soruları oldu. Bakan Pakdemirli, saat ile ilgili; 24 Temmuz'da saat 18.00 itibariyle hesaplara aktarılacak dedi. Bugün 18:00 itibari ile çiftçi destek ödemesi çiftçilerin hesabında olacak.

Çiftçi destek ödemesi ne kadar?

Bakan Pakdemirli'nin bugün açıkladığı haberler çiftçiler, çiftçi destek parası ne kadar hesaba yatacağını araştırmaya başladı. Pakdemirli destek ödemeleri ile ilgili şunları söyledi:

Çiftçiye Çiğ Süt Desteği ödemesi desteği

255.254.300 üreticimizin 2,45 milyon ton çiğ sütü için 329,4 milyon lira,

Çiftçiye Hububat Ve Baklagil Desteği

5.4.905 üreticimize 16 milyon 515 bin lira,

Çiftçiye Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği

148 üreticimize 1 milyon 900 bin lira,

Çiftçiye Dane Mısır Desteği

522 üreticimize 506 bin lira,

Çiftçiye Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği

3.2.391 üreticimize 1 milyon 525 bin lira,

Çiftçiye Toprak Analizi Desteği

176 bin lira,

Çiftçiye Mazot Gübre Desteği

102 üreticimize 74 bin lira,

Çiftçiye Kırsal Kalkınma Desteği

69 projeye 6 milyon 464 bin lira,

Uzman Eller Projesi

9 projeye 880 bin lira

Hayvan Gen Kaynakları Desteği kapsamında ise 112 yetiştiricimize 764 bin lira olmak üzere toplamda 358 milyon 204 bin lira tarımsal destek bütün üreticilerimize hayırlı, uğurlu, bereketli olsun.''

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