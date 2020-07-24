Son dakika: Çiftçiye destek ödemesi yattı mı? Çiftçi destek parası ne kadar, hesaba mı yattı?

Binlerce çiftçinin merakla beklediği haber geldi. Destek ödemeleri hakkında son dakika açıklaması geldi. Peki çiftçiye destek ödemesi yattı mı? Çiftçinin destek parası hesaba mı yattı? Çiftçi destek parası kaç para ve vereden çekilecek? Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Kurban Bayramı öncesi, 10 kalemde toplam 358 milyon 204 bin lira tarımsal desteğin çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacağını müjdeledi! Peki çiftçi destek parası hesaba mı yatacak? Çiftçi destek parası nereden çekilecek? Çiftçi paraları saat kaçta yatacak? İşte son dakika Bekir Pakdemirli** açıklaması...
Destek paralarının ne zaman yatacağını merak eden çiftçilere bugün müjdeli haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Kurban Bayramı öncesi 10 kalemde, 358 milyon 204 bin liralık destek bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak." açıklamasında bulundu. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle bu haber çiftçiler tarafından sevinçle karşılandı. Peki çiftçi destek parası hesaba mı yatacak? Çiftçi destek parası nereden çekilecek?
Çiftçilerin açıklamayla birlikte merak ettiği konulardan birisi de
çiftçi paraları bugün mü yatıyor, çiftçi paraları saat kaçta hesaba yatacak soruları oldu. Bakan Pakdemirli, saat ile ilgili; 24 Temmuz'da saat 18.00 itibariyle hesaplara aktarılacak dedi. Bugün 18:00 itibari ile çiftçi destek ödemesi çiftçilerin hesabında olacak.
Bakan Pakdemirli'nin bugün açıkladığı haberler çiftçiler, çiftçi destek parası ne kadar hesaba yatacağını araştırmaya başladı. Pakdemirli destek ödemeleri ile ilgili şunları söyledi:
255.254.300 üreticimizin 2,45 milyon ton çiğ sütü için 329,4 milyon lira,
5.4.905 üreticimize 16 milyon 515 bin lira,
148 üreticimize 1 milyon 900 bin lira,
522 üreticimize 506 bin lira,
3.2.391 üreticimize 1 milyon 525 bin lira,
176 bin lira,
102 üreticimize 74 bin lira,
69 projeye 6 milyon 464 bin lira,
9 projeye 880 bin lira
Hayvan Gen Kaynakları Desteği kapsamında ise 112 yetiştiricimize 764 bin lira olmak üzere toplamda 358 milyon 204 bin lira tarımsal destek bütün üreticilerimize hayırlı, uğurlu, bereketli olsun.''
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