Son dakika: Çiftçiye destek ödemesi yattı mı? Çiftçi destek parası ne kadar, hesaba mı yattı?

Binlerce çiftçinin merakla beklediği haber geldi. Destek ödemeleri hakkında son dakika açıklaması geldi. Peki çiftçiye destek ödemesi yattı mı? Çiftçinin destek parası hesaba mı yattı? Çiftçi destek parası kaç para ve vereden çekilecek? Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Kurban Bayramı öncesi, 10 kalemde toplam 358 milyon 204 bin lira tarımsal desteğin çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacağını müjdeledi! Peki çiftçi destek parası hesaba mı yatacak? Çiftçi destek parası nereden çekilecek? Çiftçi paraları saat kaçta yatacak? İşte son dakika Bekir Pakdemirli** açıklaması...

Çiftçiye destek ödemesi yattı mı?

Destek paralarının ne zaman yatacağını merak eden çiftçilere bugün müjdeli haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Kurban Bayramı öncesi 10 kalemde, 358 milyon 204 bin liralık destek bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak." açıklamasında bulundu. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle bu haber çiftçiler tarafından sevinçle karşılandı. Peki çiftçi destek parası hesaba mı yatacak? Çiftçi destek parası nereden çekilecek?