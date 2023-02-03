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  4. Son dakika: Çığ düşme anları saniye saniye kamerada! Hakkari'de çarpıcı görüntüler: Arızayı onarmaya giden ekip görüntüledi

Son dakika: Çığ düşme anları saniye saniye kamerada! Hakkari'de çarpıcı görüntüler: Arızayı onarmaya giden ekip görüntüledi

03.02.2023 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Elektrik arızasını onarmaya gittiler, çalışma yaparlarken karşı tepeden düşen çığı gördüler. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde VEDAŞ ekibi çığın düşme anlarını saniye saniye görüntüledi.

Son dakika haberi: Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşme anı, bölgede elektrik arızasını onarmaya giden Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekibi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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ARIZAYA MÜDAHALE EDERLERKEN ÇIĞ DÜŞTÜ

İlçeye 30 mesafedeki Öveç köyü yolundaki enerji nakil hattında arıza ihbarı alan VEDAŞ Şemdinli İşletme Şefliği ekipleri, bölgeye gitti.
Ekiplerin arızaya müdahale ettiği sırada, karşı tepeden çığ düştü. Ekipler, bu anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Elektrik hattındaki arıza için bölgeye gittiklerini belirten görevliler, çalışma yaptıkları sırada çığın düştüğünü ancak bir sıkıntı yaşanmadığını dile getirdi.

(AA)

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