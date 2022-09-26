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  4. Son dakika: Çıkarma gemilerini İHA'lar görüntülemişti! Yunanistan'ın Ege'deki skandal hamlesine Türkiye'den çok sert tepki

Son dakika: Çıkarma gemilerini İHA'lar görüntülemişti! Yunanistan'ın Ege'deki skandal hamlesine Türkiye'den çok sert tepki

26.09.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ege Denizi'ndeki skandal hamlesinin ortaya çıkmasının ardından Türkiye'den çok sert tepki geldi. Ege'deki Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a (GASA) uluslararası hukuka aykırı şekilde zırhlı araç sevk eden Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişlerine çağrılarak olay Yunanistan ve ABD nezdinde protesto edildi.

Son dakika: Çıkarma gemilerini İHA'lar görüntülemişti! Yunanistan'ın Ege'deki skandal hamlesine Türkiye'den çok sert tepki

Son dakika haberi: Yunanistan'ın Midilli ve Sisam adalarına çıkarma gemilerini, özellikle ABD tarafından hibe edilen askeri araçları sevk ettiği anlar dün İHA'lar tarafından görüntülenmişti. Uluslararası hukuka aykırı bu skandal hamleye Türkiye, Yunan büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak ve uyarıda bulunarak tepki gösterdi.

SON DAKİKA | Yunanistan'dan Ege'de skandal hamle! Adalara zırhlı araç sevkiyatını İHA'lar görüntülediSON DAKİKA | Yunanistan'dan Ege'de skandal hamle! Adalara zırhlı araç sevkiyatını İHA'lar görüntüledi

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ABD VE YUNANİSTAN NEZDİNDE PROTESTO

Türkiye, Yunanistan'ın Midilli ve Sakız Adalarına ABD menşeili zırhlı araçları konuşlandırmasını Yunanistan ve ABD nezdinde protesto etti.

Dışişlerine çağrılan Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'nden adalardaki ihlallere son verilmesi ve gayriaskeri statüyü ihya etmesi istendi.

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(AA)

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Yunanistan
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