Son dakika: Çıkarma gemilerini İHA'lar görüntülemişti! Yunanistan'ın Ege'deki skandal hamlesine Türkiye'den çok sert tepki

Son dakika haberi: Yunanistan'ın Midilli ve Sisam adalarına çıkarma gemilerini, özellikle ABD tarafından hibe edilen askeri araçları sevk ettiği anlar dün İHA'lar tarafından görüntülenmişti. Uluslararası hukuka aykırı bu skandal hamleye Türkiye, Yunan büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak ve uyarıda bulunarak tepki gösterdi.

ABD VE YUNANİSTAN NEZDİNDE PROTESTO

Türkiye, Yunanistan'ın Midilli ve Sakız Adalarına ABD menşeili zırhlı araçları konuşlandırmasını Yunanistan ve ABD nezdinde protesto etti.

Dışişlerine çağrılan Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'nden adalardaki ihlallere son verilmesi ve gayriaskeri statüyü ihya etmesi istendi.

(AA)

