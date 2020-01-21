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  4. Son dakika! Çin'de ortaya çıkan virüs ABD'ye de sıçradı

Son dakika! Çin'de ortaya çıkan virüs ABD'ye de sıçradı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.01.2020 22:26 | Son Güncelleme

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan zatürreye benzetilen 'gizemli hastalığın' ABD'ye de sıçradığı bildirildi.

Son dakika! Çin'de ortaya çıkan virüs ABD'ye de sıçradı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) yapılan açıklamada, Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde aralık 2019'da ortaya çıkan yeni bir koronavirüsün neden olduğu hastalığın ilk vakasının tespit edildiği bilgisi verildi.

Reuters'a konuşan bir CDC sözcüsü, vakanın Washington eyaletinedeki Seattle kentinde teşhis edildiğini belirtti.

Olaya dair başka bir ayrıntı paylaşmayan sözcü, ayrıntılı bilgilerin yakın zamanda düzenlenecek bir basın toplantısıyla aktarılacağını söyledi.

Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde aralık 2019'da ortaya çıkan yeni bir koronavirüsün neden olduğu gizemli hastalık nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Virüsten kaynaklanan salgın, 2002 ve 2003'te yüzlerce kişinin ölümüne yol açan şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) salgınını hatırlattığından ülkede endişeye yol açmıştı.

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