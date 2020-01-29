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  4. Son dakika! Çin'deki Türklerin tahliyesi için çalışma başlatıldı

Son dakika! Çin'deki Türklerin tahliyesi için çalışma başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 12:44 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Çin’in Hubei eyaletindeki Türk vatandaşlarının tahliyeleri için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Son dakika! Çin'deki Türklerin tahliyesi için çalışma başlatıldı

Dışişleri Bakanlığı, koronavirüs ve Çin'deki Türk vatandaşlarının durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakanlık, Çin’in Hubei eyaletindeki Türk vatandaşlarının tahliyeleri için çalışma başlatıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca, "Ülkemizde teyitli koronavirüs vakası bulunmamaktadır. Şüpheli bulunan bir Çinli yolcu 25 Ocak günü ülkesine geri gönderilmiştir. Sağlık Bakanlığımız ülkemize uluslararası girişlerin yapılacağı tüm noktalarda halk sağlığına yönelik gerekli önlemleri almıştır." açıklamasını yaptı

Ayrıntılar gelecek...

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
inşallah gelenleri 15-20 gün karantinada tutmayı akıl ederler.
çinden getireceğiniz vatandaşlarımızı da iyice kontrol edin !!!
valla bizede en son bulastiracaklar bu çinlilerin pisliklerini ucuslar durmadan devam ediyor ver 10 dalar al vizeyi gel kimin umrundaki
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