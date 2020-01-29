Son dakika! Çin'deki Türklerin tahliyesi için çalışma başlatıldı

Dışişleri Bakanlığı, koronavirüs ve Çin'deki Türk vatandaşlarının durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
Bakanlık, Çin’in Hubei eyaletindeki Türk vatandaşlarının tahliyeleri için çalışma başlatıldığını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı ayrıca, "Ülkemizde teyitli koronavirüs vakası bulunmamaktadır. Şüpheli bulunan bir Çinli yolcu 25 Ocak günü ülkesine geri gönderilmiştir. Sağlık Bakanlığımız ülkemize uluslararası girişlerin yapılacağı tüm noktalarda halk sağlığına yönelik gerekli önlemleri almıştır." açıklamasını yaptı
Ayrıntılar gelecek...
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