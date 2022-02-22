Son dakika: Çin'den ABD'ye sert uyarı: Çatışmaya dönüşebilir

Son dakika: Rusya-Ukrayna gerilimiyle tüm dünya diken üstündeyken, savaş çanları iyiden iyiye çalmaya başladı. Putin'in Ukrayna topraklarındaki Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’ni tanıma kararı sonrası, Çin'den gelen açıklama gözleri başka tarafa çevirdi.

SON DAKİKA | ÇİN'DEN ABD'YE 'ÇATIŞMA' UYARISI

Pekin yönetimi, ABD'nin Tayvan'ı kullanarak Çin'i kontrol altına alma girişimlerinin bir hata olduğu konusunda uyardı ve Washington tarafından zorlanan mevcut rekabetin bir çatışmaya dönüşebileceğini kaydetti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e telefon görüşmeleri sırasında Tayvan'ı Hint-Pasifik planına dahil etme girişimlerinin tüm 'yanlış sinyaller' gönderdiğini söyledi.

