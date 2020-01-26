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  4. Son dakika! Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Son dakika! Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 26.01.2020 11:24 | Son Güncelleme

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Bakanı Ma Xiaowei, şu ana kadar 56 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs hakkında endişelendiren açıklamalarda bulundu.

Son dakika! Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Bakanı Ma Xiaowei, virüsle ilgili olarak "Koronavirüsün bulaşma kabiliyeti güçleniyor ve enfeksiyonların sayısı artmaya devam ediyor" dedi.

Ma, uzmanların virüs hakkında bildiklerinin sınırlı olduğunu ve virüsün mutasyonlarının yol açtığı riskler konusunda belirsizlik olduğu söyledi.

BBC muhabiri Çin'de koronavirüsün yayıldığı eyaleti görüntülediBBC muhabiri Çin'de koronavirüsün yayıldığı eyaleti görüntüledi

Ülke geneline yayılan, ardından birçok başka ülkede de vakaların görüldüğü yeni tip koronavirüsü (2019-nVoC) salgınından 1975 kişi etkilendi, 56 kişi hayatını kaybetti. Virüsten etkilenen 1975 kişiden 324’ünün durumunun ağır olduğu belirtiliyor. Müşahade altında olanların sayısı ise 21 bin 556 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜS HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

Çin’in Vuhan kentinde ilk kez 12 Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) nedeniyle şu ana kadar 41 kişi hayatını kaybetti. Virüs, aradan geçen kısa zamanda Çin dışında Fransa, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Tayland, Amerika Birleşik Devletleri, Vietnam, Avustralya, Kanada ve Malezya'da da tespit edildi.

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çin koronavirüs

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
az daha fare ve yarasa yiyin
UYGURLU KARDEŞLERİMİZİN AHI KALIRMI SANDINIZ ZALİM ÇİN
belki imana gelirde köpek gibi bulduğunuz her şeyi yemezsiniz.
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