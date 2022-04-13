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Son dakika: Çin, neden karantinada? Tüm dünya normalleşirken, Şanghay'dan gelen haberler korkuttu... Ne saklıyorlar?

13.04.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Koronavirüs pandemisi tüm dünyada neredeyse bitmişken, Çin'de son 1 ayda yaşananlar adeta tüyler ürpertiyor. 25 milyonluk Şanghay'da günlerdir devam eden sıkı karantina uygulaması akıllara birçok soru işaretini getirirken, kentte ne yaşandığı ise tam bir bilmece. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ürküten anlar yer alırken, "Çin, ne saklıyor?" sorusu tüm dünyanın aklını kurcalıyor.

Son dakika: Çin, neden karantinada? Tüm dünya normalleşirken, Şanghay'dan gelen haberler korkuttu... Ne saklıyorlar?

Çin'den gelen son dakika haberleri sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Tüm dünya koronavirüs salgınında normalleşmeye giderken, Çin'de son 1 ayda uygulanan sıkı karantina akıllara birçok soru getiriyor. Bu süreçte ağır vaka sayısının 1, can kaybının ise sıfır olduğu kentte uygulanan sıkı karantinanın nedeni bilinmezken koronavirüs vakalarının büyük bir kısmı ise belirti dahi göstermiyor.

ÇİN'DE NELER OLUYOR?

Buna rağmen Çin hükümetinin çok sıkı karantina uygulaması akıllara birçok soruyu getiriyor.

Özellikle sosyal medyada yer alan görüntülerde, karantinada evlerinde olan insanların camlara çıkarak çığlık attığı yer alıyor. 25 milyon insanın yaşadığı Şanghay'da sıkı karantina uygulamasına ilişkin net bir açıklama yapılmazken, "Yeni bir virüs mü var?" sorusu akla ilk gelen şey oldu.

Öte yandan iddialara göre kentte zaman zaman intihar vakaları da yaşanıyor.

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KENTTE ANONSLAR YÜKSELİYOR

Bir diğer iddiaya göre ise Kovid karantinasında olan kette zaman zaman anonslar yükseliyor ve uyarı yapılıyor. Camlara çıkarak şarkı söyleyen veya çığlık atan insanlara yönelik yapıldığı belirtilen anonslarda, "Sevgili kent sakinlerimiz; Lütfen yerel hükümetin salgın önleme kurallarına harfiyen uyunuz. Ruhunuzun özgürlük arzusunu kontrol altına alınız ve şarkı söylemek için camlara çıkmaktan kaçınınız. Bu davranış bulaş riski taşımaktadır" denildi.

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Sosyal medyaya yansıyan görüntüler ve iddialara göre çok sıkı karantina uygulanan kentte yaşananlara ilişkin net bir bilgi olmazken, bir yandan da açlıkla mücadele edildiği öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Çin
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