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  4. Son dakika: Cinsel saldırıyla suçlanan HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik ihraç edildi

Son dakika: Cinsel saldırıyla suçlanan HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik ihraç edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.07.2020 16:22 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, cinsel saldırı suçlamalarının ardından partiden ihraç edildi.

Son dakika: Cinsel saldırıyla suçlanan HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik ihraç edildi

HDP, cinsel saldırıyla suçlanan Mardin Milletvekili Tuma Çelik'i partiden ihraç etti.

HDP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, cinsel saldırı suçlamalarının ardından partiden ihraç edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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