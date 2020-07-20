Son dakika: Cinsel saldırıyla suçlanan HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik ihraç edildi

HDP, cinsel sald\u0131r\u0131yla su\u00e7lanan Mardin Milletvekili Tuma \u00c7elik'i partiden ihra\u00e7 etti.\nHDP'DEN \u0130ST\u0130FA ETM\u0130\u015eT\u0130\nHDP Mardin Milletvekili Tuma \u00c7elik, cinsel sald\u0131r\u0131 su\u00e7lamalar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan partiden ihra\u00e7 edildi.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Huawei Watch GT 2 serisi ile zaman\u0131 kusursuz ya\u015fay\u0131nBakan Akar'dan Libya konusunda \u00f6nemli a\u00e7\u0131klamalarFel\u00e7: Nedenleri, belirtileri, tedavisi