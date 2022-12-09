SON DAKİKA | Çırağan Sarayı'nda yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı, 1910 yılındaki kabus akıllara geldi

Son dakika: Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzünü dumanlar kaplarken, tahliyeler başladı. Yangının, restoran bölümünde çıktığı iddia edildi.

1910 YILINDAKİ KABUS AKILLARA GELDİ

Söz konusu yangın 1910 yılındaki korkunç olayı akıllara getirdi. 1910 yılında bir yangın çıkmış 5 saat boyunca yanmıştı. O dönem çok sayıda özel koleksiyon, antika ve kütüphane kül olmuştu. Çok sayıda kıymetli evrak ortadan kalkmıştı.

Kaynak: DHA

