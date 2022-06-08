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Son dakika: Ciro Immobile, Süper Lig'e geliyor! Yılın transferi gerçek oluyor...

08.06.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkma başarısı gösteren ancak kupayı Sivasspor'a kaptıran Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrılmıştı. Karaman'ın yerine Ömer Erdoğan getirilmiş ve transferde yeni hocanın raporu doğrultusunda harekete geçilmişti. Anadolu ekibinin yeni sezona oldukça iddialı bir kadro ile girmek istediği ifade edilirken dünyaca ünlü bir yıldızı gündemine aldığı belirtildi. İşte detaylar...

Son dakika: Ciro Immobile, Süper Lig'e geliyor! Yılın transferi gerçek oluyor...
Ciro Immobile

Ciro Immobile

İTA İtalya
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lazio
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'i 14. sırada tamamlayan ve yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen ve bu doğrultuda Hikmet Karaman'ın ayrılığı sonrasında Ömer Erdoğan'ı takımın başına getiren, son Ziraat Türkiye Kupası finalisti Kayserispor'un Ciro Immobile için bir görüşme gerçekleştirdiği haberi şaşkınlık yarattı...

ÖMER ERDOĞAN LİSTEYİ VERDİ

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Kayseri yerel basınına göre; başkan Berna Gözbaşı gol yollarında etkili olacak isimler için arayışını sürdürüyor. Kiralık olarak giden isimlerin dönüşü ile kadroda bir seçim yapması gereken teknik direktör Ömer Erdoğan'ın bir transfer listesi verdiği ve bu listeye göre yeni dönem çalışmalarının şekilleneceği öğrenildi.

CIRO IMMOBILE BOMBASI

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Bu bağlamda santrafor mevkiinde görev yapan ve İtalya'da etkili bir isim olan Ciro Immobile ile sarı-kırmızlıların ilgilendiği iddia edildi. Başkan Gözbaşı'nın futbolcu için görüşmeler yaptığı ve son kararı ise teknik direktör Ömer Erdoğan ile yapacağı toplantı sonrasında alacağı, haberin devamında yer aldı.

4 KEZ GOL KRALI OLDU

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2013/2014, 2017/2018, 2019/2020 ve 2021/2022 sezonlarında 4 kez Serie A gol kralı olan İtalyan santrafor, kariyerinde toplamda 7 gol krallığı yaşarken, 2019/2020 sezonunda ayrıca Serie A'da yılın oyuncusu seçildi. Immobile'nin Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 27 milyon euro iken Kayserispor'un toplam değeri ise 35 milyon euro...

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