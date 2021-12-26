HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Çocuklarının gözü önünde eşini bıçaklayarak öldürüp evi ateşe verdi

Son Dakika: Çocuklarının gözü önünde eşini bıçaklayarak öldürüp evi ateşe verdi

26.12.2021 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bursa'da tartıştığı eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır'ı (33) vücudunun birçok yerinden bıçaklayarak öldüren eşi Muhammed R. (33) daha sonra kaldığı daireyi ateşe verdi. Ailede yaşları 11 ile 3 arasında değişen 6 çocuğu olduğu öğrenildi. Hibetullah el Muhammed el Nasır'ın eşi tarafından tehdit edildiği ve şiddet gördüğü, eşi Muhammed R. hakkında koruma kararı aldırdığı ancak daha sonra tekrar barışarak birlikte yaşadığı öğrenildi. İşte dehşete düşüren olayın tüm detayları!

Son dakika haberine göre olay, saat 04.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın bodrum yaşayan yabancı uyruklu ailede psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Muhammed R. ve eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır ile tartışmaya başladı. Aralarındaki tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Muhammed R. mutfaktan aldığı bıçakla eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Bu sırada mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerini geldi. Sağlık ekiplerini gören Muhammed R., dairesini ateşe verdikten sonra elindeki bıçağı alarak binanın kapısına çıktı.

Sağlık ekiplerinin içeri girmesini engelleyen Muhammed R., polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise çıkan yangını söndürdü. İçeri giren sağlık ekipleri Hibetullah el Muhammed el Nasır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

4e1a6e6c966c98ab0f6a96fd1f6e1898

KORUMA KARARI ALDIRMIŞ

Ailede yaşları 11 ile 3 arasında değişen 6 çocuğu olduğu öğrenildi. Hibetullah el Muhammed el Nasır'ın eşi tarafından tehdit edildiği ve şiddet gördüğü, eşi Muhammed R. hakkında koruma kararı aldırdığı ancak daha sonra tekrar barışarak birlikte yaşadığı öğrenildi.

Hibetullah el Muhammed el Nasır'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sadece 5-6 çeşit gıda yiyebiliyordu! Geç doktorun hayatı böyle kurtulduSadece 5-6 çeşit gıda yiyebiliyordu! Geç doktorun hayatı böyle kurtuldu
PARTNEREvli, mutlu, çocukluEvli, mutlu, çocuklu
Tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 1 yaralıTartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
cinayet yangın Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kız kardeşi ateşli pozlarıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı

Kız kardeşi ateşli pozlarıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı

Uyarılara aldırış etmedi! Cinsel organının göründüğü kareyi paylaştı

Uyarılara aldırış etmedi! Cinsel organının göründüğü kareyi paylaştı

Günler sonra ortaya çıktı! Karı koca ölü bulundu

Günler sonra ortaya çıktı! Karı koca ölü bulundu

Erdoğan'dan yeni ekonomi politikasıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan yeni ekonomi politikasıyla ilgili açıklama

25 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

25 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

Dehşet! Köpekler tarafından parçalanmış ceset bulundu

Dehşet! Köpekler tarafından parçalanmış ceset bulundu

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Bulgarlar şaşkına döndü: Bunu beklemezdik

Bulgarlar şaşkına döndü: Bunu beklemezdik

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Pitbull saldırısına uğramıştı! Doktoru sağlık durumunu açıkladı

Pitbull saldırısına uğramıştı! Doktoru sağlık durumunu açıkladı

6 sağlam dişini çektirdi, gerçek bambaşka çıktı

6 sağlam dişini çektirdi, gerçek bambaşka çıktı

Dayakçı öğretmenden şoke eden savunma: Hap kullanıyordum...

Dayakçı öğretmenden şoke eden savunma: Hap kullanıyordum...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.